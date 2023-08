Las empresas acentúan la fuga de dólares ante la incertidumbre política y económica: a cuánto cotizan el CCL, el MEP y el Blue

La devaluación producida tras las PASO profundiza la brecha entre las diferentes cotizaciones del dólar que conviven en la Argentina y aleja el objetivo buscado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el spread entre ellas.

Las empresas y los particulares se muestran dispuestos a convalidar elevados precios de la divisa a cambio de salir del peso y esperar la transición presidencial en moneda dura.

Por otra parte, el plan “platita” del gobierno y la inflación galopando a dos cifras en los próximos meses acentúan la avidez por refugiar las tenencias.

La muestra más certera del error del FMI al imponerle una devaluación al gobierno argentino para aprobar el desembolso de U$S 7.500 millones es la respuesta que están dando las empresas pagando hasta $ 812 para sacar dólares del país.

Ese fue el valor que alcanzó el Contado con Liquidación en el intradiario de este miércoles, para luego ceder y cerrar en torno a los $ 795, pero siempre dentro de una clara tendencia ascendente.

Para el economista Christan Buteler un dólar CCL de $ 800 “es carísimo”.

“No es fácil seguir convalidando suba tras suba en estos valores”, consideró el profesional en diálogo con este medio.

Añadió que “para los que se queden en pesos hay una tasa importante y las empresas que hacen ‘CCL’ tiene que justificar comprar a esos valores frente a la tasa ofrecida. Tienen que explicarle a su casa matriz o en el caso de un gerente financiero al directorio por qué lo hacen”.

“Seguir convalidando estos valores era difícil, pero esto no quiere decir que mañana no se dispare”, advirtió.

Por su parte, el analista Gustavo Ber, consideró que “los operadores continúan monitoreando de cerca la marcha de la brecha del CCL, que ya se ubica al 130%, y refleja el apetito por dolarización de aquellos participantes más grandes en el actual complejo contexto político y económico”.

“Dicha dinámica se ve también en el dólar libre, y en menor medida en el MEP a raíz de las crecientes intervenciones que acentúan su abaratamiento relativo y así retroalimentan la búsqueda de cobertura de manera subsidiada entre los inversores durante esta etapa de transición, un proceso que no resulta sustentable y que por ende debería dirigirse a la convergencia”, resaltó el economista.

A cuánto cerraron este miércoles el dólar Blue y el MEP

El MEP cerró hoy en $ 672,26 otra vez impactado por la intervención oficial.

Buteler estimó que luego de las últimas restricciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que estableció un límite de compra semanal de U$S 100.000 nominales la intervención del Banco Central se redujo de un promedio de U$S 100 a entre U$S 20 y U$S 30 millones.

Cabe recordar que el acuerdo con el FMI habilitó al Gobierno a intervenir en el MEP en un esquema de bandas que sólo conoce el staff del organismo y el equipo económico.

Con el oficial fijado en $ 350, la brecha cambiaria con el Contado con Liquidación trepó a 127%, el nivel más elevado desde el 28 de julio de 2200 (141%) y marcó su décima jornada en alza desde el 108,2% del viernes pre-PASO.

En el mercado paralelo, el dólar blue cerró en $ 740, con una baja de $10 con relación a la víspera.

Por su parte, el Banco Central culminó la jornada con compras por U$S 21 millones superando los U$S 1.200 millones en agosto, a falta de una rueda.

La diferencia con jornadas anteriores es que desde el sector importador reconocen que desde el desembolso que hizo el FMI hubo una leve mejora en el proceso de aprobación de SIRAs y se espera que en los próximos días esta tendencia se mantenga.