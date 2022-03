Las medidas económicas contra Rusia ya se hacen sentir en el mercado

Alemania suspendió el permiso para la apertura del gasoducto Nord Stream 2 que llega de Rusia.

Los gobiernos de occidente intentan desestabilizar la economía rusa como represalia a la invasión de las tropas del Kremlin a Ucrania. Los primeros efectos ya comienzan a emerger en el mercado: el rublo está tocando sus mínimos históricos, la bolsa de Moscú sigue sin operar por temor a que continúe el desplome de las acciones, y la tasa de interés de referencia se disparó para que no exista una corrida cambiaria.

Este escenario financiero (hacia donde está destinado la mayor parte de las medidas) terminará por impactar en la economía real y los recientes estudios dan cuenta de que la economía del gigante euroasiático podría ingresar en poco tiempo más en una fuerte recesión.

Medidas e impacto

-Sanciones financieras.

1.- Restricción de las transferencias financieras. La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y sus aliados acordaron eliminar determinados bancos rusos -no todos- del sistema internacional SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), que permite la transferencia directa de dinero a través de las fronteras. Con Esta medida se busca perjudicar su capacidad para operar a nivel mundial. Una prohibición de uso de SWIFT retrasará los pagos que Rusia recibe por las exportaciones de petróleo y gas. Sin embargo, Rusia podría recibir pagos a través de otros mecanismos; por ejemplo, el sistema de pago interbancario transfronterizo de China. La prohibición también afectará a las empresas a las que Rusia debe dinero y provocará interrupciones en el suministro de energía de algunos países.

2.- Congelar los activos del Banco Central de Rusia. Con esto se busca limitar su capacidad de acceder a sus reservas internacionales que hoy se ubican en poco más de 630.000 millones de dólares, casi veinte veces de las que registra la Argentina. La medida se prohíbe realizar transacciones con la entidad, su ministerio de finanzas y su fondo de reservas.

3.- Colocación de deuda. Las medidas restrictivas también limitan al gobierno ruso y sus empresas públicas para colocar deuda pública en el mercado internacional (occidente). Si se profundizan las medidas, esto también afectará a empresas rusas del sector privado que no podrá salir a conseguir financiamiento a través de los mercados voluntarios de deuda.

Los efectos de estás tres medidas financieras ya se hicieron sentir en el mercado. En las últimas 48 horas hábiles la moneda rusa se devaluó en tornos al 20% al pasar de 83 a 100 rublos por dólar. Frente a este escenario el Gobierno duplicó los rendimientos de la tasa de interés que estaban en 10,5% para llevarla cerca del 20%, buscando así evitar una corrida cambiaria que, por el momento, todavía no se está observando en el mercado.

-Sanciones comerciales.

1.- Energía. se prohíbe exportar tecnología e insumos crucial para el sector hidrocarburífero, buscando limitar el trabajo a campo y la modernización de las refinerías. Empresas líderes en el segmento de la energía como Total Energies, British Petroleum y Shell anticiparon dejan sus nuevos proyectos en Rusia. Alemania suspendió el permiso para la apertura del gasoducto Nord Stream 2 que llega de Rusia.

2.- Aviación. Se prohíbe la venta de equipo a las aerolíneas comerciales rusas. Más de dos tercios de su flota tiene componentes provenientes de estados Unidos o la Unión Europea.

3.- Tecnología. Se limita el acceso a semiconductores. Pero el abanico de insumos va desde los componentes de alta tecnología hasta software de vanguardia.

4.- Vuelos. La Unión Europea anunció una prohibición general de los vuelos rusos. Las naves rusas no pueden aterrizar, despegar o sobrevolar ninguna nación del territorio europeo, lo que significa tiempos de viaje más largos, y también se le prohibió el acceso al espacio aéreo de Reino Unido.

5.- Comunicación. Los países de la Unión Europea y Gran Bretaña prohibirán los medios de comunicación estatales rusos Sputnik News y RT.

Con las primeras cuatros medidas se busca erosionar el nivel de actividad de la economía real. Las proyecciones estimadas por los bancos internacionales del fin de semana dan cuenta de que, con las nuevas medidas restrictivas, la economía rusa se desacelera fuertemente al 1,9% corrigiendo las previsiones de principios de enero que proyectaban un salto del 2,8% interanual.

-Sanciones personales.

1.- Se congelarán los activos del presidente ruso, Vladimir Putin, y su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, que se encuentren en Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido y Canadá. En el caso de Estados Unidos, tampoco podrán viajar a ese país.

2.- Identificarán los activos de las 20 familias multimillonarias que hoy tiene Rusia con inversiones en todo el globo para congelar sus activos y cuentas bancarias. Se apuntará también a funcionarios y élites cercanas al gobierno ruso, así como a sus familias.

3.- Se limitará la obtención de ciudadanía a través de pasaportes especiales que permiten a los rusos millonarios convertirse en ciudadanos del Reino Unido y de la Unión Europea.

4.- Cualquier ciudadano ruso podrá tener disponibilidad de hasta 30.000 euros de sus cuentas bancarias en la Unión Europea y las empresas hasta 200.000 euros con posibilidad de ampliar esa cifra previa autorización de Bruselas.

Con estas se busca limitar las acciones de por lo menos 20 multimillonarios rusos con activos en los sectores del petróleo, la banca y las finanzas, así como miembros del gobierno, personalidades militares de alto nivel y “propagandistas”.