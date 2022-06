López Raggi: “Las tomas de campos atentan contra la seguridad jurídica en Vaca Muerta”

La provincia del Neuquén es parte del todo que compone la economía nacional y debe convivir con las restricciones propias de una macro golpeada. A ello se refirió en diálogo con PULSO en Ministro de Producción e Industria de la Provincia del Neuquén, Facundo López Raggi.

PREGUNTA: ¿Cómo observa la economía nacional?

RESPUESTA: La verdad es que el escenario es muy complejo. Hay una situación de hartazgo a nivel social, y personalmente me da cierto temor el cúmulo de la coyuntura económica junto a la delicada situación social. Dudo que se pueda salir sin una nueva crisis, lo cual profundizaría aún más la tensión entre la economía y la matriz social. Tenemos un problema enorme vinculado a la educación. Creo que somos un país rico. Si logramos re encauzar la producción y el trabajo, no va a ser difícil reducir la pobreza. Pero lo que hacemos hoy con la educación y la alimentación de los más pequeños, perdura en el tiempo. Por esa razón son temas urgentes.

P: ¿Cómo se inserta la economía neuquina en ese escenario?

R: Neuquén tiene una situación muy particular. Producto de los recursos naturales con los que cuenta la provincia, y de haber hecho bien las cosas captando inversiones externas que creyeron y creen en Neuquén, hoy tenemos Vaca Muerta. Hemos hecho una curva de experiencia en un cortísimo plazo, con las operadoras invirtiendo, la cadena de valor con empresas de servicios especializados y el entramado de empresas pymes, y los trabajadores, que apuntalan el modelo, hemos llegado a niveles de eficiencia y productividad muy interesantes. Eso nos da los argumentos válidos para mostrar que tenemos un activo muy importante para el desarrollo del país. Sin energía, no hay ni campo, ni industria, ni construcción. Tenemos los recursos madre que se necesitan para el desarrollo del país.

P: ¿Hay un microclima económico en Neuquén?

R: Claramente. La situación de Neuquén es mejor en términos relativos con relación a otras provincias. Seguramente nos queda muchísimo por mejorar en lo social y por crecer en lo económico. En mi caso me toca trabajar en la diversificación de la matriz productiva. Lo que es cierto es que la provincia tiene mucho margen para crecer. Pero es inevitable que la macro a nivel nacional condiciones las posibilidades de la provincia. Ese condicionante no alcanza por igual a todos los los sectores, no es lo mismo el turismo que la fruta o la energía.

En Añelo históricamente no había comunidades originarias y últimamente han surgido, claramente detrás de los recursos. Eso puede afectar el desarrollo de Vaca Muerta.

P: ¿Cuál es la variable más compleja en esa macro deteriorada?

R: Por lejos es la inflación. Y el problema es que no pareciera que estuviésemos recorriendo un camino que ayude a resolverla. En Neuquén tenemos buena parte del empleo recuperado en la pos pandemia, tenemos Vaca Muerta trabajando a toda máquina. Pero ello a la vez amplía la brecha con los que permanecen en la pobreza, a los que la inflación hunde cada vez más.

P: ¿Cómo evalúa al Ministro Martín Guzmán?

R: Me parece un muy buen Ministro, él y su equipo tienen claro a donde van. Espero que Guzmán tenga la capacidad y la fuerza para poder resolver la situación. No sé si el país puede soportar socialmente el gradualismo que están planteando. Lo digo en términos de cuanto más puede aguantar el bolsillo. Uno va a hacer las compras y lo primero que piensa es cómo hace una familia para poder subsistir.

P: ¿Se superó la crisis de la pandemia en el sector turístico?

R: El turismo está creciendo fuerte. Es necesario seguir ampliando la oferta de alojamientos y servicios, lo que incorpora muchas pymes al sector. Hay que tener en cuenta que a excepción de las mega inversiones, en general las cabañas y alojamientos son construidas por empresas o personas que han generado sus ingresos en el sector petrolero. Ahí es donde señalamos que existe una reconversión y una recirculación del dinero dentro de la provincia.

P: ¿Hay algún sector que le sorprenda por su potencial?

R: Es muy bueno lo que se está generando en torno al aceite de oliva. Hay desarrollos en Añelo, Centenario y Rincón de los Sauces. Son cuatro empresas que se destacan porque han logrado un aceite de oliva de excelente calidad. Son sectores muy nuevos en la provincia, con un enorme camino a recorrer. Algo similar sucede con el sector vitivinícola, que si bien ya tiene varios años, mantiene un altísimo potencial productivo. En este sentido es muy importante el desarrollo que venimos trabajando con la marca “Patagonia”.

P: ¿Cómo se articula el desarrollo económico con el reclamo de los pueblos originarios?

R: Neuquén ha demostrado que podemos convivir en paz y trabajando juntos. Los pueblos originarios, los criollos, y todos los inmigrantes de otros lugares del país que históricamente poblaron la provincia, y que vuelven a hacerlo con Vaca Muerta. Tenemos situaciones negativas durante el relevamiento que se está llevando a cabo. La actitud del INAI no es buena. En Añelo históricamente no había comunidades originarias, y últimamente han surgido, claramente detrás de los recursos. Eso puede afectar el desarrollo de Vaca Muerta. Las tomas de campos atentan contra la seguridad jurídica y la propiedad privada, y configuran un delito. Hay tomas en lugares donde hace años hay privados trabajando e invirtiendo, con el título de propiedad correspondiente. Es una realidad. Necesitamos discernir cuales son las comunidades originarias reales y cuáles no, y mantener la dinámica de trabajo que hemos llevado a cabo históricamente, en las zonas donde corresponda y no a la fuerza.

PERFIL

Facundo López Raggi es Contador Público y Licenciado en Administración (Universidad Nacional de La Plata).

Se desempeñó como Asistente de Dirección y Planificación en el INTA durante cuatro años.

En 2009 fue designado como Gerente General de Centro Pyme, cargo que ocupó hasta el año 2017, y desde donde trabajó en el fomento del entramado productivo de Neuquén.

En 2017 fue designado como Ministro de Producción de la Provincia del Neuquén.