«Los salarios serán el gran problema de estos próximos tiempos», dice reconocido economista

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Martín Kalos se refirió al paquete de ajuste económico anunciado días atrás por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

PREGUNTA: ¿Qué opinión general tenés de los anuncios económicos del ministro Caputo?

RESPUESTA: Era claro que había que atacar los desequilibrios macroeconómicos acumulados a lo largo de los últimos 12 años, y este paquete de medidas los ataca. El déficit fiscal, que iba a emitir para financiarlo. La falta de reservas, que iba a implicar mucho estrés por demanda de importaciones en estas próximas semanas. Los precios que estaban desalineados, precios muy atrasados por cuestiones más políticas. Hay un cuarto problema que ataca este paquete de medidas que a mi gusto no era urgente pero para Milei sí, que es el de las LELIQs. No era algo que, si se manejaba bien, fuera a generar ningún otro tipo de problema en el corto o mediano plazo. Dicho eso, la magnitud del ajuste que se está proponiendo es, en algunos sentidos, exagerada. Milei aprendió de sobra la lección de Macri, que empezó con cierto gradualismo fiscal. No existen muchos antecedentes internacionales de ajustes de cinco puntos del PIB de un año para el otro. Si esto se logra, estamos, muy cerca del récord, si no en el récord.

Era claro que había que atacar los desequilibrios macroeconómicos acumulados a lo largo de los últimos 12 años, y este paquete de medidas los ataca. Martín Kalos, economista.

P: ¿Creés que se puede lograr ese objetivo?

R: Por un lado, siempre se dice que un ajuste fiscal ortodoxo, como es este, suele no llegar a la meta porque no considera la contracción económica y, por tanto, la menor recaudación tributaria que genera el propio shock fiscal. Milei juega con otra bala de plata, que es que el gasto puede reducirse todavía más por la mera desactualización frente a la inflación, y el ajuste sobre las jubilaciones probablemente de hasta 0,6 puntos del PBI. El impacto de ajuste fiscal potencial de la aceleración inflacionaria podría tranquilamente contraponer lo que recaude menos por la contracción económica. En el medio mete retenciones con un tipo de cambio más alto con lo cual en términos de recaudación es mayor. Es factible. Pensar que sea parte del diagnóstico tener que hacer un ajuste de 5 puntos del PIB de un año para el otro y que eso además pueda ser factible habla de la magnitud del descadabro que traíamos.

El gasto puede reducirse todavía más por la mera desactualización frente a la inflación. Martín Kalos, economista.

P: ¿Cuáles serán las consecuencias?

R: El paquete de medidas genera una contracción económica y una aceleración inflacionaria. Están pensadas para contraer la demanda de divisas por importaciones durante estos meses.Eso va a ser clave para intentar acumular algo de reservas. Números del 25%, 30%, 40% de inflación mensual para diciembre y enero no deberían sorprender con el tamaño del ajuste que hubo. Prácticamente tenemos garantizado que en marzo-abril estemos llegando a 300% de inflación interanual y cómo siga subiendo depende de si en algún momento toman medidas de estabilización o no.

P: Da la impresión de que una inflación de 15.000% anual, como dijo Milei en su discurso, es poner la vara muy alta, pero suena inverosímil…

R: 15.000% es un invento, no existe. Tiene que ver con hacer un diagnóstico peor de la economía de lo que realmente es, con intentar vender que la hiperinflación ya estaba instalada cuando no es cierto. ¿Había que tomar medidas? Sí, y va a tener un impacto de aceleración inflacionaria. Pero la magnitud y el cómo cambian.

Números del 25%, 30%, 40% de inflación mensual para diciembre y enero no deberían sorprender. Martín Kalos, economista.

P: Argentina tiene bajo desempleo hoy. ¿Considerás que la idea de que estamos en estanflación hace 12 años es un tanto irreal?

R: Estamos efectivamente en estanflación, pero no necesariamente con relación al desempleo sino con la actividad, esa es la definición más cruda. Pero además el nivel de desempleo nunca bajó de 6% o 7%, ni en el mejor momento. Es difícil argumentar que 7% es el desempleo que no acelera la inflación. Argentina está en estanflación desde 2011 porque llevamos 12 años donde cae el PIB per cápita y además acelera la inflación. Va a seguir así porque estas medidas son contractivas para el verano y te dejan un arrastre para todo el año de contracción económica y de aceleración inflacionaria.

P: ¿Y qué se hace después?

R: Los salarios son el precio que va a ser el gran problema de estos próximos tiempos. El salario tiene que entrar en negociación paritaria, acordar, y buscar la homologación ante la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio De Capital Humano. Esto lleva mucho tiempo y en ese lapso las familias van a perder ingresos. Si esto es un plan de ajuste ortodoxo y queda acá, y continúan más ajustes ortodoxos después, no vamos a llegar a nada. Ahora, hay una ventana de oportunidad que se abre a partir de la exageración de ajuste que acaban de meter que es que, si efectivamente solucionás estos problemas macro acumulados, te deja el escenario para un plan de estabilización. Hay que hacer el plan de estabilización, con esto no alcanza. Ese plan de estabilización tiene que estar bien armado, tener suerte y viento de cola internacional, y tiene que haber cierto grado de manejo político e institucional. La suerte es clave, podés hacer todo bien y que igual no te salga.

Argentina está en estanflación desde 2011. Martín Kalos, economista.

P: ¿Qué otro objetivo puede tener esta devaluación que no termina de resolver el problema cambiario?

R: Acumular reservas. Lo que se intenta con esto es contraer la economía para reducir la demanda de dólares en el corto plazo y aguantar hasta generar un colchón. No hay dólares ni siquiera para unificar el tipo de cambio. Entonces tenés que tomar medidas por ahora de aguante, y ese aguante en este caso significó contracción económica pero no soluciona el problema de fondo.

P: Todo parece indicar que el ajuste recae sobre la gente y no sobre la casta…

R: Sí. Pasamos de que el ajuste iba a caer sobre la casta a que el ajuste iba a caer sobre la política, a que el ajuste iba a caer sobre el estado, a que el ajuste Iba a caer sobre la sociedad. El diagnóstico de que el problema es la casta es errado. Creer que eso llega a un punto que está evitando la salud de la economía es un dislate. Por supuesto que tiene un sentido en términos de incentivo. Es un desincentivo productivo pensar que alguien que cobra de arriba una guita pueda ganar casi lo mismo que yo que me mato trabajando. Pero la estructura de gastos está descompensada respecto al nivel de desarrollo que tiene Argentina. Entonces el ajuste nunca lo iba a poder pagar la casta solamente y termina yendo a casi toda la sociedad.

Hay que hacer el plan de estabilización, con esto no alcanza. Martín Kalos, economista.

P: ¿Y dónde encuentra límites este ajuste?

R: Se juega, por un lado, cuánta banca sigue teniendo, cuánto les duele la luna de miel a quienes lo votaron menos convencidos, sin fanatismo. Por el otro lado, también la capacidad de organización para la lucha. En Argentina tenemos una tradición sindical muy importante. Están los movimientos sociales además de los sindicales, y en esa alianza podés encontrar una resistencia a esto, pero hay que ver si se activa. Es muy difícil generar ánimos de confrontación a un gobierno recién electo, cuando todavía quizás el impacto no se ve de inmediato. Pero creo que hay una buena parte de la población que a priori está dispuesta a bancarse el ajuste. En Argentina tenemos demasiada experiencia sobreviviendo a crisis. Lamentablemente esta va a ser una vez más que las familias van a ajustar muchísimo los cinturones.

P: ¿Quiénes son los ganadores de estas medidas?

R: Hay un cierto sector exportador agropecuario que se tiene que considerar ganador de estas medidas porque incluso con un aumento de retenciones el tipo de cambio efectivo que van a cobrar por la devaluación aumenta. Seguramente haya también ganadores por movimientos financieros. Después está la cuestión de si estos ajustes llevan a una mejor situación de negocios en general en Argentina. Depende de cómo siga, por ahora lo que está generando es una base mejor para estabilizar. Hay sectores que van a ser desregulados, que puede ser desde la medicina prepaga hasta las energéticas o proveedores de servicios públicos en general.

Va a ser una vez más que las familias van a ajustar muchísimo los cinturones. Martín Kalos, economista.

PERFIL

Martín Kalos

Licenciado en economía, con especialización en docencia universitaria en ciencias económicas (UBA).

Director de EPyCA Consultores.

Con experiencia en el sector público nacional y en consultoría a empresas privadas, sindicatos y organismos internacionales.

Mantiene una participación activa sobre temas de coyuntura económica en medios de comunicación.