Luis Caputo y las frases más importantes tras negociar con el FMI: «No es un nuevo acuerdo»

Luis «Toto» Caputo, el ministro de Economía de Javier Milei, anunció este miércoles por la noche el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que mantiene vigente el programa con el organismo internacional de crédito, luego de varias reuniones entre las partes para llegar a un punto en común. De esta manera, se confirmó la asignación de fondos para Argentina por 4700 millones de dólares.

Acompañado por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro Caputo indicó que los fondos serán «destinados al pago de vencimientos de capital«, reflotando así el acuerdo anterior con el FMI, que había firmado el gobierno de Alberto Fernández y «que estaba caído», confirmó el funcionario.

Según explicó «Toto» Caputo, esta resolución con el FMI «no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el acuerdo anterior, que estaba caído por el incumplimiento de las metas«. «Reflotar este acuerdo requería de un mayor compromiso para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad en particular ocurrida en los últimos dos trimestres» señaló el ministro de Economía.

Respecto del gobierno de Alberto Fernández, Caputo indicó que «dado el escenario de crisis que recibimos, en el que teníamos que hacerle un pago al FMI mismo a la semana de haber asumido no estaba la plata, la alternativa más viable era hacer lo que hicimos, conseguir el dinero para pagarle al Fondo. Si quisiéramos ir a un nuevo acuerdo y pedir nuevos fondos, el FMI está abierto a esa posibilidad«.

El FMI está abierto a esa posibilidad. Si eventualmente se necesitara, la posibilidad está y el Fondo está abierto a explorarla». Luis Caputo, ministro de Economía, sobre un nuevo desembolso del FMI.

En cuanto a la oportunidad de recibir un nuevo aporte del Fondo Monetario Internacional, Caputo argumentó que “si eventualmente se necesitara esa posibilidad, la posibilidad está y el Fondo está abierto a explorarla”.

Además, Caputo anticipó que “a finales de enero se mandará el acuerdo al board con las nuevas metas. Esto podría implicar un desembolso de 4700 millones de dólares, que no es plata nueva. Es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre y el que vendrá en abril”.

“Honestamente creemos que el país debe resolver sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, que es la adicción al déficit fiscal, que es lo que termina generando los problemas que después la sociedad después sufre. Tenemos confianza de que vamos por el camino correcto”, comentó el ministro de Economía.

Luis Caputo hizo advertencias sobre la aprobación de la Ley Ómnibus en el Congreso

En cuanto al avance de la Ley Ómnibus que se debate en comisiones en Diputados, Luis «Toto» Caputo señaló que de no aprobarse la ley «sería una muy mala noticia» y que eso determinaría la instrumentación «de medidas más duras» en el corto plazo.

«Es importante que la ley pase para hacer esto de la mejor manera posible. Nosotros estamos comprometidos a cumplir con la meta acordada con el FMI, nuestro compromiso con la gente es no seguir engañándonos con el problema fiscal» agregó Caputo en la conferencia de prensa.

«Es importante que la ley pase para hacer esto de la mejor manera posible». Luis Caputo sobre la Ley Ómnibus que se debate en Diputados.

Caputo sostuvo también que, de no avanzar la Ley Ómnibus en el Congreso, eso «no implica que volvamos a la meta de la administración anterior. Aún si no pasara extremaríamos los recursos para cumplirlo. En la Argentina esa es la raíz del problema, nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema y no seguir engañándonos”.

Santiago Bausili habló sobre la meta de acumulación de reserevas en Argentina

Por su parte, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, afirmó este miércoles por la noche que «el acuerdo con el FMI contempla la reconstitución del balance de la entidad, de las reservas y el ancla fiscal como centro del balance general macroeconómico y una reducción de la inflación«.

«El FMI está cómodo con cómo están planteadas las metas monetarias y cambiarias». Santiago Bausili, presidente del Banco Central, sobre el nuevo acuerdo con el FMI.

El funcionario señaló además que «el FMI está cómodo con cómo están planteadas las metas monetarias y cambiarias y la meta de acumulación de reservas para este año es de 10.000 millones de dólares».