Luis Caputo y Scott Bessent habrían tratado el posible acceso de empresas estadounidenses al uranio argentino

El acuerdo de apoyo financiero a la Argentina por parte del gobierno de Donald Trump podría incluir un capítulo sensible: el acceso de Estados Unidos al uranio argentino. Así lo advirtió el diario The Wall Street Journal, que reveló que esta posibilidad forma parte de las conversaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

De acuerdo con la publicación, el interés de Washington apunta a fortalecer su presencia en sectores estratégicos del país, en particular los vinculados a los recursos minerales y energéticos, con el objetivo de contrarrestar la influencia de China en Sudamérica.

«Los funcionarios de la administración están tratando de contrarrestar la influencia de Beijing alentando a los líderes de la Argentina a llegar a acuerdos con empresas estadounidenses como una forma de impulsar proyectos de infraestructura e inversiones en sectores clave como las telecomunicaciones, dijeron personas con conocimiento de las conversaciones», señaló el Wall Street Journal, citando fuentes cercanas a las negociaciones.

El artículo subraya que Bessent, quien mantiene una relación cercana con Caputo, afirmó que «estabilizar a la Argentina es ‘América primero’», en línea con la política de priorizar los intereses estadounidenses impulsada por la administración Trump.

El interés estadounidense apunta a ganar terreno frente a China

La nota del medio estadounidense también especula con que, si el gigante asiático queda desplazado de los acuerdos energéticos y de infraestructura en Argentina, Estados Unidos obtendría una ventaja clave en medio de las crecientes tensiones comerciales con Pekín.

Fuentes diplomáticas aún no confirmaron oficialmente el contenido de las negociaciones, aunque la posible inclusión del uranio argentino en los acuerdos bilaterales genera expectativa y debate en torno al futuro de la política energética y de alianzas internacionales del país.

