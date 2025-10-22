El mercado expectante de las elecciones: leve suba en las acciones y caída de los bonos argentinos en Wall Street

Faltan pocos días para las elecciones legislativas del 26 de octubre y los mercados argentinos operan con cautela e incertidumbre a la espera de los resultados. En este contexto, las acciones y los bonos reflejan movimientos moderados con subas y caídas leves.

Hacia las 11.30, los ADR argentinos en Wall Street mostraban ligeras alzas, encabezadas por Tenaris, que subía 2,4% en dólares.

En la plaza local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzaba un 0,1% en pesos, superando los 2 millones de puntos.

Sin embargo el panorama para los títulos públicos se muestra diferente ya que registraron una caída promedio del 1,3% en los bonos Globales operados en Nueva York. Este retroceso ubicó el riesgo país medido por JP Morgan en torno a los 1.100 puntos básicos, reflejando la persistente cautela del mercado frente al escenario político y económico.

Un reciente análisis de Rava Bursátil publicado en Infobae indicó que «la renta variable local, medida por el Merval en dólares, permanece débil y con limitados volúmenes de negociación». Además agregó que «los papeles más sensibles al impacto de la variable política en el mercado, como los bancos y las energéticas, enfrentan una alta probabilidad de movimientos abruptos según el resultado de los comicios».

El dólar tocó el techo de la banda y el BCRA tuvo que intervenir

Corresponsalía, Roberto Pico

Pese a los esfuerzos del gobierno argentino y el respaldo de los Estados Unidos, el martes, la cotización del dólar oficial trepó a $ 1.515, mientras que el mayorista rozó el techo de la banda y obligó a otra intervención oficial para frenarlo.

El presidente, Javier Milei, insistió que no habrá devaluación del peso luego de las elecciones del domingo y afirmó que el swap de monedas que se acordó con Estados Unidos servirá para defender la moneda nacional.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró el pleno respaldo de la administración de Donald Trump al Gobierno y afirmó que el apoyo financiero es un “puente” para estabilizar la economía y negó que sea un “rescate”.

Pese a este cúmulo de declaraciones, los inversores externos y los ahorristas locales siguen demandando dólares. En consecuencia, el Banco Nación debió elevar el precio oficial a $ 1.465 para la compra y $ 1.515 para la venta.

Esto fue reflejo de lo que sucedió en el mercado mayorista donde la cotización operó al alza desde el inicio de la rueda y la cotización llegó al techo de la banda -$ 1.491- por lo que el Banco Central vendió U$S 45,5 millones para defender ese umbral. Operadores también sostienen que en $ 1.490,5 hubo ventas del Tesoro de los Estados Unidos. Finalmente cerró la rueda a $1.490,50, a solo 57 centavos del margen superior.

En el resto de los mercados la situación estuvo más picante. El MEP se ubicó en $ 1.590, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escaló a $1.612. El “blue” quedó en $ 1.525 para la compra y $ 1.545 para la venta. En Córdoba se pagó $ 1.561.

En tanto, los bonos de la deuda pública operaron en baja, mientras que el riesgo país es de 1048 puntos.

En la plaza accionaria, el MERVAL rebotó y subió 1,2%, mientras que los ADRs tuvieron resultados mixtos.