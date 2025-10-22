Pese a la presión del dólar, Luis Caputo asegura que no habrá modificaciones en el esquema cambiario tras las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a los rumores del mercado sobre posibles modificaciones en el esquema cambiario una vez que culminen las elecciones y aseguró que el Gobierno va a sostener el esquema actual. La respuesta la hizo en un posteo en redes sociales para responderle a un periodista y analista.

La respuesta de Caputo a los rumores del mercado

Un periodista y analista de mercado escribió en redes sociales: «Ayer se vendieron USD 45,5 millones para sostener el tipo de cambio dentro de la banda. El esquema tendrá que ser modificado ya que el techo fue vulnerado. Tras las elecciones, probablemente se vendrán cambios. El mercado quiere ver al BCRA comprando dólares, a pesar de todo lo que compró en 2024 (USD 25.000 millones). La necesidad de comprar dólares es un pedido del FMI, del mercado y probablemente también del Tesoro».

Es a partir de este posteo que el ministro fue contundente al responder que «no va a haber ningún cambio al esquema actual». El posteo luego fue compartido por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

La tensión y las expectativas recaen sobre los resultados de las elecciones del 26 de octubre y el impacto que este podría llegar a tener en el dólar.

Durante el martes, solo el dólar mayorista quedó debajo de los $ 1.500, ya que el techo definido por el BCRA se encuentra en $ 1.491. El resto operó por encima de esos niveles y en tanto, el minorista mostró tendencia alcista desde temprano y finalizó a $ 1.515.

Sin embargo, según el relevamiento realizado por Infobae, los dólares financieros treparon mucho más: el MEP cerró a $1.586 y el contado con liquidación se fue hasta $ 1.610, con una fuerte suba en la última hora de la operatoria.

El Gobierno cree que la volatilidad está relacionada con la incertidumbre pre-electoral y por ello una vez que pase, el dólar va a dejar de subir y empezará a mostrar una tendencia a la baja.