«Lunes a la baja» en Wall Street: las acciones argentinas cayeron hasta 4% sin la referencia local por el feriado

Mientras la Bolsa de Buenos Aires permanece inactiva por el feriado de la Inmaculada Concepción, los papeles argentinos en Wall Street arrancaron la semana a la baja. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADRs) vivieron una jornada en rojo este lunes 8 de diciembre, en un clima de cautela global.

Los papeles nacionales en el tablero de Wall Street iniciaron con una tendencia a la baja y operaron sin «brújula» local. El Riesgo País se mantuvo casi sin cambios en los 625 puntos básicos ante la falta de volumen de negocios.

El ranking de las caídas

La ausencia de operaciones en Buenos Aires dejó a los ADRs a merced del humor internacional, que hoy fue vendedor. Los rojos más significativos fueron:

Banco Supervielle : -4,1% (La mayor baja del día).

: -4,1% (La mayor baja del día). Globant : -2,8%.

: -2,8%. Tendencia general: La mayoría de los papeles bancarios y energéticos acompañaron la baja.

El «Cuco» de la semana: la Fed y las tasas

¿Por qué cae el mercado? Todo se reduce a la reunión de la Reserva Federal (Fed) de esta semana. Los inversores asignan un 86% de probabilidad a que el banco central estadounidense recorte la tasa de interés en un cuarto de punto.

Sin embargo, el miedo no es al «qué», sino al «cómo». Analistas advierten que podría ser una reunión con votación dividida, lo que generaría incertidumbre sobre el rumbo económico de 2026. Si la Fed muestra dudas, el financiamiento para mercados emergentes como Argentina se encarece, lo que explica la postura defensiva de los inversores este lunes.

Contexto global: China y commodities

El clima en el exterior fue mixto. Mientras las acciones chinas subieron un 1% por buenos datos de exportación, las materias primas mostraron debilidad. El petróleo (WTI) y el oro registraron bajas leves, presionados por el fortalecimiento del dólar a la espera de los anuncios de tasas en Estados Unidos.