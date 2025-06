Mariano Sardáns: “El ‘Estado presente’ es el costo argentino que nos encarece en dólares”

El plan del gobierno para engrosar las reservas se funda principalmente en la monetización endógena que pueda generarse mediante los «dólares del colchón». El esquema de menos controles y desregulación genera no obstante un sin número de interrogantes. Al respecto, dialogó con RÍO NEGRO el fundador y CEO de FDI, una de las gerenciadoras de patrimonio más importantes del país.

PREGUNTA: ¿Funcionó el anuncio del gobierno para captar “los dólares del colchón”?

RESPUESTA: Hay argentinos que se escaparon de Argentina por el anterior gobierno, que ahora o están volviendo ellos a Argentina a vivir, o están volviendo los hijos, o están interesados en comprar cosas en Argentina. Viene sucediendo. Yo te diría que ese anuncio no se entiende mucho. Pero es una consecución de cosas que tienen que seguir haciendo los gobiernos para que la gente se sienta liberada y use ese ahorro que tenía, que no le quedaba otra que ahorrar en dólares, porque en su propia moneda se licuaba.

P: Es decir que al menos cambia las expectativas…

R: Nuestros clientes tienen carteras grandes. El anuncio apunta al que tiene US$ 10.000 oUS$ 20.000 guardados, para que pueda arreglar la casa, o comprar algo. Lo que te puedo decir de clientes nuestros argentinos, es que están más contentos con Argentina. Si tienen bonos argentinos, no están preocupados ya, o están menos preocupados que antes. Es más, hay algunos más ligados a la producción que están ganando mucho menos. Entonces no están contentos, pero por otro lado dicen, “bueno, pero está mejor Argentina”.

P: ¿Es bueno quitar controles?

R: No quita controles, saca regulaciones que no tenían ninguna lógica, regulaciones estúpidas, soviéticas. Yo vine anteayer de China. Pude viajar en el tren bala y en el tren peor, como si fuese el conurbano profundo, y la gente no toca nada. Nadie toca porque te cortan la mano. En Argentina es más o menos lo mismo, regulaciones que no sirven para nada. Vuelvo a decirte, vos tenés dos millones de personas que tienen algunos dólares guardados que podrían hacer cosas, y la regulación te dice “esos dos millones no pueden hacer nada” por el riesgo de que tres narcos o corruptos muevan el dinero.

P: ¿No existe ese riesgo?

R: Argentina tiene regulaciones que no existen en el resto del mundo. Para comprar una propiedad tenés que presentar al escribano tu declaración jurada de impuestos, para abrir una cuenta en el banco y depositar dinero en una sociedad de bolsa, tenés que presentar tu declaración jurada, donde dice qué tenés, cómo lo tenés, dónde lo tenés. Información confidencial y muy sensible, que en manos equivocadas puede significar un secuestro o una extorsión. Es una locura.

P: ¿No sigue siendo importante encontrar al narco?

R: A un narco o a un corrupto lo agarrás entendiendo lo que es realidad económica, por información cruzada, por su actividad, por lo que hace, la edad que tiene. Por ejemplo, sos maestro de educación especial, tenés 28 años, en un año generaste US$ 50.000, no te dan los números, no comiste. En cualquier lugar del mundo te dejan entrar sin ningún problema, y en el momento en que se enteran lo que haces, o sospechan lo que haces, te congelan todo.

P: No obstante el que pone el dinero a circular, sigue debiendo los impuestos…

R: A nivel nacional te dicen que no, a nivel provincial hay que ver. Pero en principio lo mejor es que esa plata entre en circulación, que dinamice, que dé renta mínimamente.

P: ¿Cuál es el impuesto al que más le temen los inversores?

R: Bienes personales, un impuesto que hay que erradicar. Vos tenés una casa que heredaste y no la alquilás, por desconfianza o porque no querés problemas. Y resulta que todos los años tenés que pagar un impuesto por tener una casa que no genera nada. Cuando en el resto del mundo no existe bienes personales. Te cobran si a esa casa la vos la rentás y recibís una renta, que la metés dentro de todas tus rentas del año, en el año fiscal. Pero si no, después esa casa no paga nada.

P: ¿El dólar sigue atrasado?

R: Argentina no está cara en dólares, está cara en impuestos y regulaciones. Ese es el problema. En Chile, la cosa sale más barata, o la mitad que Argentina. ¿Por qué? Porque vos tenés un gobierno central que es muy eficiente, y no tenés gobiernos provinciales, tenés regiones. El Estado presente es el costo argentino. Ese Estado presente también existe en Venezuela, o en Cuba. Por eso el local es pobre como es, porque todo sale como sale. Vos achicás el Estado, lo hacés más eficiente, la incidencia de ese costo cae, y el precio de las cosas también.

Perfil

Mariano Sardáns es ingeniero industrial. Completó su formación en finanzas en la Universidad de Berkeley y desarrolló su trayectoria en los Estados Unidos y en los mercados más relevantes de Latinoamérica.

Fundador y CEO de FDI, la cual trabaja bajo el método Fee – Based, una metodología de uso común en los EE.UU que beneficia al cliente en la reducción de entre el 50% y el 90% de los costos y comisiones que habitualmente pagan de forma innecesaria.