Martín Tetaz: «La contracción de la actividad económica es producto de las políticas del Gobierno»

Con luces y sombras, la economía nacional se prepara para afrontar el tercer año de Javier Milei como presidente. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista y exdiputado nacional, Martín Tetaz, fue consultado sobre la marcha del programa oficial y estos fueron sus conceptos.

PREGUNTA: ¿Cuál es su balance de la primera mitad de mandato de Javier Milei?

RESPUESTA: En términos generales, Milei propuso estabilizar la economía y ordenar la calle y sus dos principales promesas de campaña las está cumpliendo. Luego entra el debate si las podría cumplir mejor y yo creo que sí. Creo que el proceso de estabilización es más lento de lo que podría haber sido si hubiéramos ido a una convertibilidad con el Real y es más lento de lo que podría haber sido si tuviéramos un Banco Central Independiente de arranque y un presupuesto aprobado por el Congreso. La intención de no tener un presupuesto y de no tener un Banco Central Independiente coincide con la búsqueda política de Milei de construir un discurso de alta potencia electoral mostrándose como el único responsable de la estabilidad. Ese objetivo se cumplió porque logró una buena elección, pero no como él esperaba porque el plan era llegar con un dólar más cercano a $1.000, una inflación más cercana a 1,5%, una economía creciendo más rápido. Ninguna de esas cosas se consiguió, por lo tanto no pudo ‘bukelizar’ la Argentina como le hubiera gustado a él.

P: ¿Considera adecuada la forma parcial en que se salió del cepo en abril?

R: En mi opinión, la salida del cepo debió haber sido plena en diciembre del 2023 aprovechando la decisión de devaluar. Lo único que hubiera hecho en ese momento es salir para los flujos y no para los stocks. Hubiese documentado los stocks y hubiera establecido algún esquema de bonos para salir de los stocks. Pero para los flujos me parece que no tenía sentido la devaluación original del 2023 para hacer luego una salida del cepo en abril de 2025, porque duplica los problemas.

P: La inflación acumula seis meses con tendencia mensual al alza. ¿Se detuvo el proceso de desinflación?

R: Sí, el proceso de desinflación se detuvo porque además empezó a caer la demanda de dinero. Había habido una recomposición fuerte de la demanda de dinero durante el 2024 y lo que vimos el último año es una fuerte caída de la demanda de dinero, primero por un proceso de formación de activos externos de carácter especulativo en la previa de las elecciones, pero luego, sobre todo durante el mes de noviembre, por una caída en la demanda de dinero transaccional. El derrumbe en la demanda de dinero transaccional redujo más de 3% el M2 privado transaccional y eso implica que sobran pesos en la economía, que no hay demanda de pesos, de hecho, inclusive la demanda de crédito que había sido hasta acá el motor principal de la recuperación de la actividad económica lleva cuatro meses consecutivos en caída y esencialmente es lo que hace que las tasas de interés estén colapsando en este momento. Yo creo que en la medida que el Banco Central recupere independencia, que el régimen cambiario sea un poco más consistente, se despeje la incertidumbre de las bandas, flote más libremente el dólar y el régimen monetario sea más claro hacia adelante, el proceso de desinflación se va a retomar rápidamente.

P: El gobierno afirma que ha dejado de emitir y toma como referencia la Base Monetaria Amplia, ¿se ha dejado de emitir realmente?

R: Bueno, esa duda respecto de si el gobierno dejó o no dejó de emitir es parte del problema monetario de la Argentina, ¿no? Es decir, ni el mercado ni el público tienen claro cuál es la política monetaria. ¿Qué hace el Banco Central? ¿Fija tasa? Porque si el Banco Central fija tasa, la cantidad de dinero es endógena, no tiene sentido el argumento ‘deje de emitir’. Ahora, si el Banco Central fija cantidad de dinero, tiene sentido el argumento. Es lo que pasó en la previa a las elecciones, desde que incumplió la primera revisión del Fondo Monetario y el Fondo lo conminó a cambiar el esquema. Luego está la discusión de que, claro, el gobierno no emite para financiar el déficit fiscal. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo, el Banco Central repartió utilidades contables ficticias al Tesoro. Entonces la cuenta en pesos del Tesoro tiene dinero emitido por el Banco Central en concepto de utilidades. Está bien, el Tesoro no usa ese dinero para financiar déficit primario, pero sí usa parte de ese dinero para financiar vencimientos que no le rollean por completo. Entonces, en la medida que esa cuenta de pesos del Tesoro es utilizada, bueno, son pesos que se vuelcan a la economía. O sea, fíjate que cuando todavía el BCRA no ha logrado capitalizarse, procede a repartir utilidades y eso no resiste ningún análisis.

P: El gobierno promete bajar impuestos mientras la recaudación cae, ¿existe margen para seguir ajustando el gasto?

R: La contracción de la actividad económica de los últimos meses no ocurrió por accidente. Es producto de las decisiones del gobierno en materia política, monetaria y cambiaria. La contracción de la actividad económica, las híper tasas de septiembre y octubre y bueno, obviamente generaron un comportamiento de financiación por la vía impositiva de la mayoría de las empresas que prefieren deberle al fisco y no financiarse tomando tasa. Es bastante lógica la caída en octubre y noviembre de la recaudación. Uno espera que en la medida que se normalice el programa monetario y cambiario del gobierno, hacia los próximos meses se recomponen la actividad y la recaudación. Dicho eso, hay muchos gastos que es posible reducir. Por ejemplo, todos los gastos tributarios. Exenciones impositivas a distintos sectores empresarios de la Argentina o a familias de clase media que erosionan la base impositiva. Por ejemplo, el IVA en Argentina tiene la peor combinación del mundo en términos de alícuota versus recaudación. Con una alícuota de 21%, recauda 7 puntos del producto. En Nueva Zelanda tiene una alícuota promedio de 14% y recauda 11 del producto.

P: En cuanto a la reforma laboral, ¿cree que el proyecto enviado por el PE está bien orientado?

R: El proyecto de reforma laboral va en el camino correcto, pero es insuficiente. El principal problema en materia laboral de la Argentina era la industria del juicio laboral que estaba esencialmente inflada, primero por la doble indemnización, que por suerte no está más, segundo por el esquema de multas que ya resolvió la reforma de la ley bases. ¿Qué queda hacia adelante? Reducir la brecha entre el costo salarial alto que enfrentan las empresas, particularmente las pymes, y el salario bajo que reciben los trabajadores. Hoy tenés un montón de trabajadores recibiendo salarios de $1.500.000 pesos, con costo laboral de $2.500.000 para los empresarios. Entonces para el empresario es un costo laboral alto, pero el salario de los trabajadores es bajo. En ese sentido, el gobierno empezó a reducir la brecha entre el salario y el costo salarial. No lo hizo de la manera que uno hubiera querido, que es prohibiendo directamente cualquier descuento al trabajador no sindicalizado, pero se la complicó al gremio al eliminar la figura del empleador como agente de retención de ese trabajador no sindicalizado. Eso implica que para muchos trabajadores va a mejorar el salario de bolsillo. Y por lo tanto se va a reducir la brecha entre el costo salarial y el salario de bolsillo.

P: ¿Qué opina del ‘banco de horas extra’?

R: Es un debate que tuvimos todo el año en el Congreso. La jornada laboral necesariamente tiene que ser más flexible en términos de que los trabajadores puedan organizar mejor su tiempo, de común acuerdo con los empresarios. El proyecto plantea la posibilidad de acumular más horas en algunos días para liberar un tercer feriado en la semana o de armar otros esquemas convenientes para ambas partes en términos de resultados productivos. La flexibilización de la jornada permite un esquema parecido al de los mini-jobs alemanes que generaron un aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y también la posibilidad de que participen estudiantes porque pueden armar una jornada laboral reducida, sin el esquema del corset que implica las dos terceras partes de la jornada de tiempo total.

P: En cuanto a la reforma tributaria, ¿que opina de la idea de reemplazar Ingresos Brutos por un IVA Provincial?

R: Esa es una idea correcta. Hay que ir hacia la eliminación de todos los impuestos distorsivos y un paso positivo sería transformar Ingresos Brutos en un impuesto a las ventas finales o bien en una alícuota diferencial de IVA. Es políticamente complejo para las provincias que están recibiendo por coparticipación más de lo que generaría esa base imponible luego.

P: ¿Qué opina de la idea de eliminar el impuesto al cheque y reemplazarlo por un impuesto al efectivo?

R: La idea del impuesto al efectivo es una mala idea. Primero, porque la economía informal tiene un conjunto de particularidades por las cuales es informal. Segundo, porque es un impuesto que recaería con un efecto distributivo muy negativo. La economía del comportamiento muestra que tiene un efecto mejor un incentivo positivo que un incentivo negativo. Con lo cual, preferiría que en vez de ese mecanismo hubiera más facilidades para la formalización. Empezando justamente por la eliminación de ese impuesto al cheque. Lo que pasa es que, claro, se plantea el problema de la recaudación. Pero además, de hecho, el propio avance tecnológico, que es el otro incentivo positivo, está generando un proceso de reducción muy fuerte de las extracciones de efectivo. Hoy existe un tercio de la cantidad de extracciones que había hace seis años atrás.

Perfil

Martín Tetaz es licenciado en economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Doctorando en ciencias de la administración en la UNLP.

Se especializa en coyuntura macroeconómica, economía del comportamiento y neurociencias.

Fue diputado nacional por el bloque UCR Evolución hasta diciembre de 2025.

Autor de los libros “Lo que el dinero no puede pagar”, “Casual Mente: el azar y la psicología en la economía” y “Psychonomics: La economía está en tu mente”.