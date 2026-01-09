Estados Unidos elogió a Milei y celebró la devolución del swap: “Continúa cumpliendo con firmeza”

El Tesoro norteamericano valoró el reembolso de los fondos usados para contener el dólar y destacó la política monetaria y fiscal del Gobierno de Javier Milei. “Está cumpliendo el mandato renovado del pueblo”, elogió el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

El respaldo de Estados Unidos a Milei refuerza la agenda económica y financiera

La declaración de Bessent fue difundida en redes sociales, donde afirmó que “el Presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica”.

El funcionario estadounidense destacó que Argentina “ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”. El pronunciamiento se conoció tras el reembolso de US$ 2.500 millones del swap bilateral.

El gobierno de Javier Milei fue elogiado por Bessent.

Bessent también vinculó el respaldo a la política exterior del presidente Donald Trump. Señaló que el programa de Fortalecimiento Económico “está transformando a América Latina en formas que priorizan a Estados Unidos y rodean a este país de estabilidad y prosperidad”.

El reembolso del swap y el rol del Fondo de Estabilización Cambiaria

El secretario del Tesoro explicó que “como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos”. Precisó que el Fondo de Estabilización Cambiaria actualmente “no tiene pesos”.

El funcionario remarcó que la operación permitió “estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses”. Definió ese resultado como “un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’”.

Bessent detalló que el Tesoro actuó “exactamente en línea con su propósito congresional”. Afirmó que las acciones “funcionaron exactamente como lo pretendía el Congreso: estabilizar a Argentina en su momento de crisis”.

Destacó también el acompañamiento externo. Sostuvo que “la comunidad internacional, incluyendo el FMI a través de su amplio programa existente, se ha unido y mantiene un firme apoyo a Argentina, sus reformas actuales y su prudente estrategia fiscal”.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas