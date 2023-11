Massa al círculo rojo: «voy a ser el Presidente que cierre definitivamente la grieta»

A menos de 24 Hs del inicio de la veda electoral y en medio del frenesí de los cierres de campaña, fue el turno de Sergio Massa para exponer frente a los empresarios más importantes del país. La cita tuvo como marco el evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

Al igual que cuando el candidato libertario habló ante los hombres de negocio, quienes se sentaron en las exclusivas mesas del Hotel Alvear para escuchar al ministro de economía y candidato presidencial del oficialismo, abonaron un cubierto de $1.000.000. Nuevamente, en la lista de invitados figuraban nombres como Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Mario Grinman (Cámara de Comercio), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Daniel Funes De Rioja (UIA), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción) y Javier Bolzico (Asociación de Bancos).

A diferencia de su contrincante de La Libertad Avanza, Massa no se sometió a las preguntas de los empresarios. Simplemente hizo uso de la palabra durante 23 minutos, y se retiró escoltado por la nutrida comitiva de funcionarios y dirigentes que lo secundó en el encuentro con los empresarios.

Al inicio del discurso, Massa apeló a la conciliación y el consenso. «Lo primero que quiero es reiterar que tengo la firme decisión de que el 10 de diciembre comience una nueva etapa en la Argentina. El primer gran cambio que Argentina debe abrazar es la construcción de un gobierno de unidad nacional, sobre la base de 10 acuerdos de política de estado» afirmó.

Al comenzar a desarrollar el panorama que advierte en la economía indicó que es necesario trabajar «sobre la base del aprendizaje de nuestros errores, sobre todo habiendo vivido este año una crisis agravada por el endeudamiento y la peor sequía de la historia». Se comprometió además a «establecer como principio rector de la economía el equilibrio fiscal, el superávit comercial, la competitividad cambiaria como instrumento de promoción de las exportaciones, y un programa de desarrollo con inclusión de los argentinos».

Afirmó en este sentido que es imprescindible «corregir asimetrías, porque tenemos un federalismo desigual, y que debemos atacar la pobreza que es el golpe más doloroso que tenemos como sociedad».

Rodeado. Grinman, Pino, Eurnekian, Brito y Pereda, algunos de los empresarios que escucharon a Massa.

En cuanto a la calidad institucional, anticipó que impulsará una nueva ley de ética pública y un cambio de paradigma en la ética pública a la hora de contratar. «Desde el 30 de junio no habrá mas licitaciones en papel ni mediante apertura de sobres. Las licitaciones serán por subasta electrónica, con un mecanismo ciego y con fecha de pago cierta, como una forma de eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento y las contrataciones del Estado, y la discrecionalidad a la hora del pago de la contraparte» anunció Massa.

Más tarde reiteró el anuncio que realizara en su visita a Cipolletti y anticipó que enviará un proyecto de ley al Congreso de la Nación para dejar en manos del bloque mayoritario de la oposición el control de la oficina anticorrupción. «Buscamos que el sistema de pesos y contrapesos del sistema democrático se vea reflejado también en el funcionamiento y control de transparencia del Estado», indicó.

A continuación buscó diferenciarse del libertario y mostrar una alternativa al proyecto de dolarización y eliminación del Banco Central con los que Milei volvió a insistir anoche. «Soy de los que cree que los países desarrollados y los países en vías de desarrollo tienen obligaciones distintas. Pero todos tienen instituciones parecidas. No tener moneda, no tener política de crédito, no tener autoridad monetaria, es condenar a la industria argentina al fracaso, y en un proceso de apertura económica al cierre definitivo».

Massa insistió en los efectos negativos que tendría suspender las relaciones con los principales socios comerciales por motivos ideológicos. «Muchos de los que están acá representan al sector agro. Cuantas de nuestro sector agro es de exportaciones a China. Cuanto se pone en riesgo por triangulaciones que tienen que ver con prejuicios ideológicos. Para los que representan al sector automotriz. Cuanto en términos de garantía de empleos y cadena de valor representa fortalecer el Mercosur y la relación con Brasil. Significaría 140.000 empleos menos«, expresó.

Por último, ponderó el rol que cumple el Estado como regulador del comercio, y denostó la apertura indiscriminada. «Ya conocemos esta historia y termina con fábricas cerradas y gente en la calle. La apertura indiscriminada existe solo en la teoría» afirmó. «Es clave tener un país y un gobierno que defienda a su industria, que defienda la participación en mercados y la aumente. No es solo sostener los mercado en China, Brasil, India o Vietnam. Es también abrir mercado en África, ampliar mercado en el mundo árabe y mirar al sudeste asiático», agregó.

Sobre el cierre buscó entusiasmar a los empresarios con una nueva etapa: «Quiero ser el presidente que entierre la grieta. Que podamos terminar con esa lógica de amigo o enemigo. Con la idea de que la Argentina es el campo o la ciudad, el campo o la industria. Hay que entender que el pasado ya no se discute mas, que lo que se discute es entre dos personas que pueden gobernar desde el 10 de diciembre», finalizó Massa.