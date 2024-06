Mauro Solano: «Un Estado grande y un Estado eficiente no son necesariamente excluyentes»

El director de Estado y Gobierno del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Mauro Solano, realizó esta semana una presentación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre la transformación digital del Estado. Lo hizo en el marco de la XIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia. Sobre ese tema dialogó con Diario RÍO NEGRO.

PREGUNTA: ¿Cómo repercute la baja eficiencia del Estado argentino en la economía del país y en la vida de la población?

RESPUESTA: En primer lugar, hay que aclarar que no existe algo así como “el Estado argentino” ya que no se trata de una entidad monolítica ni homogénea. En un país federal tenemos al Estado nacional, a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a más de 2.300 gobiernos locales. Incluso dentro de cada uno de esos Estados hay algunas dependencias que son islas de excelencia, muy eficaces, incluso muy innovadoras. No obstante, por supuesto que hay cosas que no funcionan, y eso deja mucho espacio de mejora, sobre todo para la transformación digital, y podrían verse efectos positivos rápidamente: una simulación realizada por la Universidad Nacional del Sur demostró que, de un máximo de 210 minutos de tiempo invertido para la entrega presencial de información en una agencia gubernamental, se podría pasar a 23 minutos si se usaran servicios digitales.

P: Un Estado grande y un Estado eficiente. ¿Son excluyentes?

R: No necesariamente. Hay ejemplos a nivel internacional de Estados que podrían considerarse “grandes” (en relación a cantidad de empleados públicos sobre población total), pero con prestaciones de excelencia: Dinamarca y Noruega tienen alrededor del 16% de su población total empleada en el Estado, según datos de la OIT. En Argentina esa proporción alcanza al 8%. Por otro lado, hay que aclarar que el 60% del empleo público total está constituido por docentes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad. El tema a resolver es cómo logramos un Estado con mayores capacidades, que pueda solucionar de manera eficiente las demandas ciudadanas. Argentina puede mejorar en relación con la calidad de los servicios públicos, de la función pública. En la dimensión “efectividad del gobierno” de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, estamos debajo de la “mitad de la tabla”: en 2022 tuvo un resultado de 41,98 en una escala de países que va de 0 (el peor ubicado) a 100 (el de mejores resultados).

P: Trascendió que el presidente Milei estudia aplicar la inteligencia artificial en el Estado. ¿Qué condiciones de base se requieren para iniciar la transformación digital?

R: La transformación pública digital implica no solo la adopción de tecnologías, sino también cambios culturales y organizativos profundos. Podríamos mencionar cinco ejes principales para lograr esa transformación: gobernanza de datos, gobierno electrónico y servicios públicos inclusivos, competencias y capacidades del empleo público, ciberseguridad y privacidad digital, y una infraestructura digital accesible. Para asegurar el camino hacia un Estado Inteligente hay que promover la inclusión digital, garantizar la protección de datos personales y fortalecer la capacitación y actualización de habilidades para los funcionarios públicos. Además, es importante fomentar la colaboración entre los sectores público, privado, académico y científico tecnológico para aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías de vanguardia en la entrega de más y mejores servicios y bienes públicos.

P: ¿Una transformación digital del Estado en Argentina y su mayor eficiencia estarían acompañados de una caída del empleo público?

R: Se va a requerir la reorientación y actualización de las capacidades y competencias de los empleados y empleadas públicos, y quizá también un proceso de reentrenamiento y reconversión laboral. Más que efectos concretos en las cantidades, en el corto plazo se deberán planificar las dotaciones y sus recambios teniendo en cuenta la necesidad de contar con nuevos perfiles, como especialistas en datos, prompt engenieers, expertos en aprendizaje automático y analistas de políticas basadas en evidencia. Es necesario diseñar y poner en marcha programas de capacitación y desarrollo profesional para que las y los agentes puedan trabajar de manera efectiva con las nuevas tecnologías y atender a sus desafíos. Esto incluye habilidades digitales avanzadas y también competencias blandas como creatividad, trabajo en equipo y escucha activa.

P: El RIGI abarca al sector tecnológico. ¿Es un elemento importante para avanzar hacia la transformación digital del Estado, considerando que se requieren inversiones importantes?

R: Estamos ante una oportunidad única para fortalecer las capacidades estatales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Argentina cuenta con algunas ventajas que hacen a esta alternativa posible y real. De acuerdo con informes recientes de OCDE y CAF, tenemos un nivel significativo de start ups tecnológicas, así como de talento digital, altas competencias digitales entre la población, y un importante potencial de innovación apalancado en un buen uso de GovTech a nivel local. No obstante, debemos atender con urgencia algunos desafíos. Se requiere una inversión significativa en infraestructura tecnológica, desarrollo del talento digital y una cultura de innovación y colaboración en las administraciones públicas, fomentando la participación de la ciudadanía y el sector privado en el diseño e implementación de políticas digitales. También deben atenderse desafíos éticos y regulatorios que garanticen la protección de la privacidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de algoritmos y datos.

P: ¿En qué sectores del Estado es más urgente la transformación digital?

R: Las tecnologías de vanguardia ofrecen oportunidades para la provisión de servicios públicos de manera más eficiente y efectiva. Por ejemplo, en el sector de salud, la inteligencia artificial puede utilizarse para mejorar el diagnóstico, optimizar la gestión de los escasos recursos humanos y de infraestructura con que cuenta el sistema, e incluso en el ámbito de la educación, donde puede ayudar a reducir las brechas de aprendizaje y mejorar la calidad. En Argentina, el uso de chatbots basados en inteligencia artificial se ha extendido, incluso en el Estado, donde se utilizan para proporcionar información sobre trámites y servicios, responder preguntas frecuentes y ayudar en la navegación de los sitios web gubernamentales (Boti de CABA, o Tina, del Gobierno Nacional). Esto permite una atención más eficiente y alivia la carga de trabajo de muchos agentes públicos, liberándolos para desarrollar tareas más complejas y especializadas.

PERFIL

Mauro Solano

– Se graduó como licenciado en ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad Católica de La Plata.

– Doctorando en ciencia política en la Universidad Nacional de San Martín (tesis en elaboración).

– Fue director general de Planificación y Gestión de Calidad en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

– Es director de Estado y Gobierno del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)