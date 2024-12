«No hay evidencia de países que crezcan sin la intervención del Estado», dice economista político

El precio del dólar, retenciones al agro y el RIGI (régimen de incentivo a las grandes inversiones) son algunos de los temas que el economista Fernando Córdoba abordó en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

PREGUNTA: ¿Qué balance hacés de la economía del 2024?

RESPUESTA: Argentina, si bien había un buen desempeño de la actividad económica, tenía un problema inflacionario. La Libertad Avanza llega con el principal objetivo de resolverlo partiendo del diagnóstico de que Argentina venía en una fiesta de pesos que incentivaba mucho el consumo; era un problema de gasto excesivo, que se traducía en el famoso déficit fiscal. Entonces lo que hacen es sentarse arriba de la caja y dejar de gastar. Se observa una correlación entre ajuste del gasto público y desaceleración de la inflación, pero puede ser espuria. El principal canal mediante el cual se soluciona el problema de la inflación es a través de la apreciación cambiaria, que impacta en los costos y no dispara los precios ni la puja distributiva. El problema inflacionario se ha logrado controlar, no por los canales que ellos dicen, sino por otros canales. Ahora, siempre que el Estado se retira de la actividad económica y hay un ajuste muy grande de gasto público, impacta en los niveles de actividad.

P: ¿Creés que hay atraso cambiario?

R: No hay un tipo de cambio ideal. Lo que sí se puede ver ahora es que el tipo de cambio se puede mover en márgenes. No puede estar muy bajo porque un tipo de cambio apreciado con inflación impacta en los costos de las empresas y baja la rentabilidad. Ahora, un tipo de cambio alto te va a traer problemas en la distribución del ingreso y en el salario. Lo que nosotros vemos es que está más cerca del primer problema y eso hace que se generen presiones: la UIA le dice a Milei “ojo porque si me abrís las importaciones con un tipo de cambio bajo, me voy a fundir”. Trae una serie de conflictos que el Gobierno tiene que administrar. Aunque se puede ver una mejora del salario real del sector privado registrado, a este tipo de cambio no sé si le sirve tanto liquidar al agro.

P: ¿Imaginás un 2025 sin retenciones al agro?

R: Es una de las formas de generar incentivos y rentabilidad al agro para que liquide. Es algo que la gestión va a tener que revisar. Las retenciones en algunos contextos son necesarias, en otros no tanto. Si apreciás el tipo de cambio y generás problemas de rentabilidad en el sector agropecuario, deberías de alguna manera tratar de resolverlo. No hay que ideologizar herramientas de política económica. Sacar retenciones para que el agro liquide y abastezca de dólares, puede ser una buena decisión.

P: ¿A qué atribuís la atípica liquidación de agrodólares en el último trimestre?

R: Al decir “no voy a devaluar”, el Gobierno dio una señal política y efectivamente sostuvo el tipo de cambio, se plantó. Lo que esto generaba es que el sector agropecuario mire la cotización del dólar y cada vez bajaba más, por lo que se apuran a liquidar. Eso a su vez retroalimenta las reservas con las que este gobierno puede sostener el tipo de cambio.

P: ¿Por qué se despertó el dólar en diciembre?

R: En estas épocas del año, en general, hay ruido sobre los tipos de cambio paralelo, producto, del cobro de aguinaldo y la mayor circulación de pesos. A su vez, los inversores posicionados en pesos ven que el dólar está subiendo, desarman su posición y compran dólares, y eso retroalimenta un poco el proceso. Y el Gobierno salió a intervenir fuertemente en los mercados paralelos, para que no se le dispare el precio del dólar.

P: ¿Qué proyectan para la economía argentina en 2025?

R: El Gobierno tiene un punto a favor, que es lograr la desaceleración de los precios. También el precio internacional de los alimentos internacionales está bajando y eso contribuirá a desacelerar la inflación. El problema va a venir por el lado de la acumulación de reservas, porque Argentina va a enfrentar muchos pagos en dólares. Necesita rascar la olla o hablar con algún organismo internacional para que financie este tipo de cambio barato hasta llegar a la cosecha. Y por otro lado va a tener problemas en la actividad, porque no existe evidencia empírica de países que crezcan sin la intervención del Estado. Los ajustes del gasto público nunca son expansivos, siempre son contractivos. Entonces si vos no intervenís con el Estado a través de la obra pública, del consumo público, de mejorar los salarios del sector público, ese consumo no va a estar, la economía no se dinamiza y el sector privado no invierte. El principal desafío va a ser sostener el tipo de cambio, porque si se le dispara, se disparan los precios y el Gobierno pierde la batalla contra la inflación. Y, por otro lado, si esta gestión sigue con la ceguera ideológica de que el Estado se tiene que retirar y que el gasto público es malo, va a tener serios problemas de actividad.

P: ¿Creés que el éxito del RIGI está condicionado por la retirada del Estado del mercado?

R: Claro. Las inversiones que vendrían por el lado del RIGI tienen una dinámica atada a lo que pasa en el mundo. Argentina tiene recursos naturales que están siendo demandados por el mundo, y el Gobierno lo que quiere hacer es incentivar esas inversiones, pero sin pedir nada a cambio. Es “acá tienen los recursos naturales, se los regalo”. Eso va a generar inversión, porque la demanda está dada por el mercado internacional, no te pega tanto en el empleo ni en el consumo interno, y por lo tanto es un modelo que beneficia a los sectores extractivistas. Esto no tiene ningún beneficio para Argentina. Yo creo que las actividades extractivas pueden ser una palanca al desarrollo, pero siempre con el Estado interviniendo a través de la incorporación de ciencia y tecnología, de generación de valor agregado.

PERFIL

Fernando Córdoba