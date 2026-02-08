Pablo Tigani: “El gobierno está colgado del pincel de la administración Trump”

El año inició con dólar en calma, riesgo país en valores mínimos y el Banco Central acumulando reservas. No obstante, persisten las dudas por la dinámica de la economía real y la sustentabilidad del modelo. El economista y doctor en ciencias políticas Pablo Tigani dialogó con RÍO NEGRO y brindó su perspectiva.

PREGUNTA: ¿Cómo ve la macro al inicio de 2026?

RESPUESTA: Es preocupante que la gente tenga esta visión tan precaria de la realidad, y se quede únicamente con la idea de que el dólar está barato, el riesgo país es bajo y el Central acumula reservas. El gobierno dice tener superávit fiscal, pero reconoció esta semana que el déficit fiscal financiero al cierre de 2025 fue de un punto del PBI. A nosotros en la consultora el cálculo nos da 4,5%. A su vez el gobierno dice que bajó la deuda, pero según la Secretaría de Finanzas, en diciembre del 2023 teníamos US$ 368.000 millones de deuda y en diciembre del 2025 teníamos US$ 453.000 millones, o sea que la deuda aumentó US$ 85.000 millones. A eso se suma un dólar atrasado en términos reales y la no publicación del nuevo IPC. Si el superávit fiscal era mentira, el índice de inflación era mentira, si el dólar tiene un precio mentiroso, si la deuda sube, el oro que sacaron del país no sabés dónde está, la verdad que es un cachivache. Y la gente tiene entenebrecido el entendimiento, ese sería el término adecuado.

P: ¿Le sorprende el apoyo popular que tiene el gobierno?

R: La gente tiene fe. Es tanta la fe que le pone a la situación, la necesidad que tiene de que algo salga bien, de que haya cambios, que decide establecer su fe en una persona, en un perfil, en un paradigma de país que es falso absolutamente y seguramente tarde o temprano, en términos sociales, se va a ir aproximando cada vez más a la realidad. No se puede tapar el sol con las manos.

P: No obstante el gobierno tiene las mayorías para las reformas…

R: Eso es resultado del cachivache que también es la oposición, que no tiene ningún tipo de propuesta ni muestra ninguna alternativa. Hay un grado de descomposición enorme en el electorado. El resultado de octubre muestra que el 33% del padrón electoral no fue a votar. La abstención ganó las elecciones. Después Milei sacó el 27% sacó del padrón electoral y el cachivache de la oposición sacó 4 o 5 puntos menos.

P: El gobierno insiste en que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario…

R: El problema es que cuando no tenes capacidad de pago y a la vez no tenés financiamiento, la única que te queda para pagar las cuentas es emitir. Y sí, es cierto que emitir genera algún grado de inflación, lo sabemos por la teoría cuantitativa del dinero. Pero genera “algún grado”, la ciencia económica es tan limitada que ningún monetarista te sabe decir “cuánto es” ese grado de inflación que genera la emisión. El presidente de repente dice que hay un alumno que hizo un trabajo y dice que el traslado a precios se ve en 15 meses, después dice 18 meses, y ahora 26 meses. Y así va a ir corriéndose la línea de tiempo hasta tanto la culpa sea de alguien que estuvo antes que él.

P: Los analistas dicen que nunca en la historia hubo un apoyo semejante del Tesoro de los Estados Unidos como el que Trump ha dado a la gestión Milei ¿Qué opina?

R: Nunca se vio tampoco una entrega semejante de los intereses nacionales. Hay que remontarse a la década infame para ver una entrega como esta del patrimonio nacional, o un sometimiento semejante a una potencia extranjera, con un gobierno que está siendo cuestionado dentro de los Estados Unidos. Hablo todos los días con gente de Wall Street que no comparte casi nada con el gobierno de Donald Trump, aunque convive obviamente. Pero la posibilidad de que Trump enfrente un impeachment es real. Es una locura estar colgado del pincel de un gobierno tan cuestionado.

P: ¿Cómo ve Wall Street la polémica en torno al nuevo IPC que el gobierno decidió no aplicar?

R: Lo primero que les preocupa es el dato del PBI y de la pobreza. Si vos cambiás la tasa de inflación, modificás todos los datos que diste antes, porque además deberías retrotraer. ¿Cuándo había que cambiar la metodología? Marco Lavagna era funcionario de Alberto Fernández. ¿Por qué no lo aplicaron antes el nuevo IPC? Porque se comieron como 20 puntos de inflación de esta manera. El índice, según los datos que tenemos nosotros y que compartimos entre las consultoras privadas, es que con el índice nuevo enero daba 3,4%.

P: ¿Cómo se explica que pese a ese escenario baje el riesgo país?

R: Sí, lo que no dice nadie es que el riesgo país bajó en todo el mundo, en todos los países latinoamericanos y emergentes. Uruguay bajó de 90 a 68 puntos básicos, Chile tiene 100. Es decir, Argentina tiene de 5 a 7 veces el riesgo país del resto de los países que andan bien en Latinoamérica. Advierto que nadie está mirando verdaderamente lo que sucede hoy en Estados Unidos. La gente está huyendo del dólar, el oro vale US$ 5.000 la onza. Implica tres veces lo que valía hace un año atrás. O sea que la devaluación de Estados Unidos es contra el oro, no contra el Euro. Esto genera apetito por el riesgo y por lo tanto los inversores buscan los países emergentes. En ese escenario y pese a ello, a la Argentina no viene nadie. En 2025 y según datos oficiales, cayó US$ 1.500 millones la Inversión Extranjera Directa (IED). Fue la primera vez en 23 años que cae la IED. Los inversores van a todos los países de América Latina, menos a Argentina y Venezuela.

P: ¿Qué rol juega China en un tablero global convulsionado?

R: Cuesta aceptarlo en términos discursivos, pero con midiendo el PBI con criterio de Paridad del Poder Adquisitivo (PPP), China ya es el país número uno del mundo. En tecnología ya pasó por arriba a Estados Unidos. Hay una película que en su momento fue prohibida en Estados Unidos que se llamaba “Un día sin mexicanos”, y representaba como en Estados Unidos no se podría vivir sin mexicanos porque no habría gente que hiciera las tareas de servicio. Yo me imagino una película estilo “Una semana sin China”. Te quedarías sin productos en un montón de lugares del mundo. Hoy los americanos están pagando más caro los productos chinos y se está recaudando más en términos de derechos aduaneros, pero siguen siendo productos chinos porque no los pueden reemplazar. Vos no podés desarrollar una industria o restablecer una industria en un año como pretendía Donald Trump.

P: Hay un acuerdo geopolítico tácito que dice ‘América para Estados Unidos, Europa para Rusia y Asia para China’?

R: Yo suelo repetirlo, tenemos una mesa conformada por un triángulo masónico entre China, Estados Unidos y Rusia. Así parece a juzgar por lo que sucedió en Venezuela. Más allá de que había un gobierno tirano que fue mutando en dictadura, entrar en un país, matar 100 personas y llevarse al presidente es muy loco. Basta imaginar que hubiera entrado un comando a Estados Unidos y se hubiera llevado a Donald Trump para juzgarlo en los tribunales de Irán. Hubiera sido una locura, y no es distinto en este caso. Se han violado todas las reglas del derecho internacional y pareciera haber algún club de ‘elite’ del mundo donde se deciden estas grandes cosas. Aún así, el poder económico global no guarda ‘fidelidades’, no hace acuerdos que tengan garantías de fidelidad. Y cuando se rompe eso es muy peligroso.

Perfil

Pablo Tigani es Doctor en Ciencias Políticas y Máster en Economía (Universidad de Belgrano).

Fue CEO y asesor financiero en compañias globales como JVC, Panasonic y Banelco, especializándose en procesos de re estructuración de deuda.

Fue Profesor de Análisis Económico en la Universidad Politécnica de Madrid y hoy ejerce como Profesor del MBA en UADE.

Fundador y CEO de la Consultora Hacer. Columnista de Ámbito Financiero y panelista habitual en América TV junto al conductor Rolando Graña.