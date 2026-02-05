Cuál fue el pedido que le hizo el FMI al Gobierno argentino sobre el IPC y que no se cumplió

El Gobierno tenía un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero no cumplió con lo acordado en el tiempo que estaba previsto ya que esta semana el Ejecutivo informó que tuvieron que postergar lo tratado en el acuerdo.

Cambios en el IPC: los detalles del pedido del FMI

Como parte del acuerdo económico entre Argentina y el FMI, el organismo exigió que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) actualice la metodología para medir la inflación (IPC). Sin embargo, tras la salida del Indec de Marco Lavagna, el Gobierno aplazó de manera indefinida la actualización.

La actualización consiste principalmente en usar datos más recientes para la encuesta de gastos de los hogares que sirven como base para calcular la inflación. Cabe recordar que hasta ahora Argentina seguía usando información que según el organismo internacional, era muy antigua (del año 2004).

Para actualizar los datos, el FMI propuso reemplazarlo por datos comprendido entre el periodo de 2017 a 2018 de manera que el IPC refleje mejor cómo cambian los precios y los hábitos del consumo.

En el staff report del FMI, el informe técnico del organismo, se precisó que el nuevo IPC actualizado debía ser publicado hacia fines de 2025 para cumplir con lo acordado y mejorar la calidad de los datos. Pero el Gobierno argentino no implementó la actualización en el plazo acordado.

En vez de publicar el nuevo índice hacia fines de 2025 como se esperaba, la modificación se postergó sin fecha a precisar. Todo se dio en medio de la salida del director del INDEC y la renuncia de técnicos clave. Debido a el aplazo, la medición seguirá usando una fórmula más antigua.

El organismo internacional quiere garantizar que la estadística de precios en Argentina sea más fiel a la realidad, con una canasta de bienes y servicios actualizada, basadas en datos recientes. Por lo tanto la demora o suspensión del cambio puede afectar, según el FMI, la confianza de mercados e instituciones internacionales sobre los datos económicos oficiales.