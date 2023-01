Prepagas: paso a paso, el trámite online para evitar el aumento del 7,66% en marzo

Por el mecanismo de ajuste vigente, todos los meses habrá aumentos en las cuotas de la medicina prepaga. Los mismos serán automáticos y se calcularán en base al Índice de Costos de Salud. Para el tercer mes del año, la suba será del 7,66%, aunque los usuarios con ingresos dentro de un determinado rango podrán solicitar a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) que el aumento sea sensiblemente inferior. Se debe completar para ello un formulario online.

El trámite debe ser realizado por el usuario titular, pues se trata de una declaración jurada. Del 1 al 20 de febrero se podrá completar el formulario que te permitirá reducir el aumento de la cuota de marzo del 7,66% al 5,04%.

Debido a que la SSSalud envía la información de los usuarios solicitantes posteriormente al cierre de las liquidaciones, algunas empresas prestadoras devolverán a los usuarios la diferencia entre tales porcentajes en el mes de abril en vez de aplicar el descuento directamente en el mes de marzo. Por tanto, en tales casos los usuarios verán reflejado en el resumen de abril el aumento total de la cuota de ese mes y la devolución de marzo en caso de que la solicitud resulte procedente.

Como los aumentos son mensuales y automáticos, este trámite debe hacerse todos los meses para evitar la aplicación íntegra del aumento. Tanto autónomos como quienes hacen de manera obligatoria los aportes a obras sociales pueden acceder al aumento diferencial, siempre y cuando sus ingresos sean menores a seis salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), es decir menores a $392.562.

Pasos previos

Antes que nada, sugerimos que tengas a mano el celular y una computadora. Para poder iniciar el trámite, debés contar con clave fiscal y domicilio fiscal electrónico. Si no tenés clave fiscal, tramitarla es sencillo. Deberás descargarte la aplicación MiAFIP desde tu store. Una vez que hayas ingresado, deberás hacer clic en «Solicitar o recuperar clave fiscal». Tené tu DNI a mano y ubicate en un lugar con buena iluminación y fondo claro, pues se te solicitará el escaneo del código de barras del documento y un test de reconocimiento facial con la cámara.

Superados estos pasos, podrás generar tu clave fiscal, que debe ser alfanumérica de 10 caracteres. Luego ingresá a la web de AFIP y hacé clic en iniciar sesión. Allí deberás colocar tu CUIL/CUIT y la clave fiscal generada. Es muy probable que, por cuestiones de seguridad, se te solicite el cambio de clave fiscal.

En caso de no tener domicilio fiscal electrónico, en la misma web debés hacer clic en «Domicilio Fiscal Electrónico». Es posible que se te solicite que agregues en email y un número de teléfono. En caso de no tener ninguno registrado, debés hacer clic en «Agregar». Se abrirá una ventana emergente (si no se abre, asegurate en la barra exploradora que el navegador no la esté bloqueando). Una vez agregados ambos datos, los seleccionás y continuás. Ahí deberás confirmar o agregar el domicilio fiscal.

Prepagas: el trámite ante la SSSalud

Primero, debés entrar desde tu computadora a la web de la SSSalud y hacer clic en «ingreso». Te redirigirá a la página de AFIP donde accederás con CUIL/CUIT y la clave fiscal generada. En el home de AFIP aparece una barra de búsqueda que dice «¿Qué necesitás?». Buscá allí «MiSSSalud» y hacé clic en «Agregar».

Te enviará de regreso a la web de la SSSalud, donde deberás seleccionar «Declaración Jurada de Usuarios de Prepagas», y en la nueva ventana hacé clic en «nueva declaración». A continuación, cliqueá «selección de entidad de medicina prepaga» donde deberás ingresar cuál es la prestadora a la que estás afiliado o asociado.

Como último paso, debés tildar los casilleros que dicen “declaro que poseo ingresos netos inferiores a 6 SMVM” y “autorizo a la SSSalud a validar los datos ingresados con otros organismos”. Le das «aceptar» y finalmente confirmás los datos ingresados.