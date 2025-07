Prohíben a La Nueva Seguros sumar clientes: qué deben hacer los asegurados en Neuquén

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) prohibió a La Nueva Cooperativa de Seguros celebrar nuevos contratos en todo el país y le impuso una inhibición general de bienes, luego de detectar graves irregularidades en su situación patrimonial. “Eso no implica que ellos no tengan que cumplir con los contratos ya firmados, con lo cual no hay ningún problema con los anteriores”, explicó Pablo Tomasini, director de Protección al Ciudadano de Neuquén. La medida se basó en el artículo 86 de la Ley 20.091 y fue ratificada el 28 de mayo por la persistencia de las condiciones.

La compañía se encuentra bajo una auditoría que reveló, entre otros puntos, sentencias impagas, reservas subestimadas para juicios y siniestros, inconsistencias en su pasivo judicial y embargos activos. La SSN estimó que la aseguradora necesita ajustar un 93% sus reservas, por un valor superior a los 4.800 millones de pesos, para cumplir con la normativa vigente.

Tomasini detalló que, ante cualquier problema con un contrato vigente, los asegurados pueden iniciar un reclamo virtual o presencial. “Se podrían acercar a nuestra repartición o hacer un reclamo a través del espacio virtual que tenemos nosotros, que se llama Ventanilla Única Federal”, señaló el funcionario provincial.

La compañía no entregó la documentación requerida por la Gerencia de Inspección, como libros contables, balances y detalle de juicios. Esto impidió determinar su verdadera situación financiera y derivó en la aplicación de medidas cautelares para proteger a los asegurados, entre ellas la imposibilidad de asumir nuevos compromisos contractuales.

Qué determinó la Superintendencia de Seguros de la Nación

La SSN decidió suspender la posibilidad de que La Nueva tome nuevos clientes el 19 de mayo de 2025, y ratificó esa medida el 28 del mismo mes.

La compañía no presentó la documentación básica solicitada durante la auditoría, lo que impidió verificar su situación real. Además, se detectaron múltiples irregularidades financieras y administrativas.

Dónde y cómo pueden reclamar los clientes actuales en Neuquén

Los consumidores con pólizas vigentes pueden presentar su reclamo en la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, ubicada en Buenos Aires 35, en la ciudad de Neuquén.

También pueden hacerlo en línea a través de la Ventanilla Única Federal, accesible desde cualquier buscador, o desde el sitio web oficial de la provincia.