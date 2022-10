Promueven la exportación de peras y manzanas en Estados Unidos

Un grupo de productores de Río Negro y Neuquén se encuentra en Estados Unidos promocionando sus peras y manzanas.

La delegación valletana, agrupada en el Comité de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas Frescas para Exportar a Estados Unidos (Copexeu), forma parte del grupo de 50 productores argentinos que participan entre hoy y mañana en el PMA Fresh Summit 2022, la feria internacional del sector frutihortícola que reúne a toda la cadena de suministro de productos frescos y florales, que se realiza en el Orange County Convention Center, Orlando.

Copexeu es una asociación sin fines de lucro creada en 1987 por productores y exportadores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén para exportar peras y manzanas a Estados Unidos, que luego incorporó a productores de otras regiones del país para exportar cerezas y arándanos.

Roberto Gregori, Presidente de Copexeu, aseguró que “luego de la interrupción de los últimos años participaremos de esta edición con mucha expectativa y esperando que contribuya al crecimiento de las exportaciones que tanto necesita nuestro país y las distintas economías regionales”. También destacó que Copexeu “desde el año 1994 coordina y auspicia la permanencia en el calendario de ferias y exposiciones oficiales de la convención anual Produce Marketing Association”.

La participación de los productores argentinos cuenta con el apoyo de la Cancillería Argentina a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Además de los prodcutores patagónicos, hay representantes de Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza y San Juan.

Estadísticas

Según datos oficiales, en 2021 los despachos frutihortícolas a Estados Unidos alcanzaron los US$ 135 millones (+17,1%i.a.) y representaron el 2,6% del total de las exportaciones argentinas a Estados Unidos. El primer destino de las exportaciones del sector fue Brasil, con envíos por US$ 216 millones.

Los limones constituyen el principal producto exportado a Estados Unidos, con ventas por US$ 49,9 millones (37% del total). Le siguen en relevancia las peras frescas (US$ 37,4 millones), los ajos frescos (US$ 17,2 millones) y los arándanos (US$ 13,6 millones).

Entre 2020 y 2021, se destacó el crecimiento de las exportaciones de limones (+US$ 24,3 millones), ajos frescos (+US$ 3,6 millones) y peras frescas (+US$ 2 millones).

PMA Fresh Summit 2022 es considerado el mejor lugar para conocer toda la cadena de suministro de productos frescos y florales. En su última edición presencial, que se llevó a cabo en 2019, reunió a 1.200 expositores y más de 25.000 visitantes provenientes de 70 países.

“Para nosotros es importante venir como empresa porque Estados Unidos es un mercado muy importante y, además, a la exposición viene gente de México, Perú, Colombia y de otros países centroamericanos. También aprovechamos para ver las tendencias de consumo y envases, y las nuevas tecnologías que se vienen”, explicó Ariel Sabbag, Presidente de Emelka SA.

Por su parte, Juan Gilardi, Gerente Comercial de Extraberries, apuntó: “Lo que esperamos de la PMA es tener contacto con nuestros recibidores, tanto en Estados Unidos como en otras regiones a las cuales proveemos nuestros dos negocios, que se complementan en arándanos y cerezas. Tenemos mucha expectativa porque, en definitiva, venimos a darles punto final a los planes comerciales que cerramos con ellos”.