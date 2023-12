Qué es la «doble imposición» y por qué Milei quiere que se trate en las sesiones extraordinarias

El Presidente Javier Milei llamó esta semana a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. El temario que el mandatario incluyó en el llamado a los legisladores incluye entre otras cosas la intención de volver a establecer el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, como lo que casi dos millones de trabajadores volverían a tributar.

Pero el detalle que más llamó la atención, fueron los puntos referidos a los convenios para evitar la «doble imposición» que Argentina mantiene con distintos países, entre ellos Japón y Luxemburgo.

El texto enviado al Congreso indica que en el caso de Japón se busca la «eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta», mientras que en el caso de Luxemburgo se procura la «eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio». En ambos casos se trata de convenios que el país mantiene desde 2019, rubricados durante la presidencia de Mauricio Macri.

La inclusión de la «doble imposición» como tema extraordinario (y por lo tanto urgente) en el debate legislativo, genera polémica por el impacto fiscal que podría generar a futuro, por el tipo de incentivos que genera en el marco de la apertura económica, y por las suspicacias en relación a los beneficiarios directos.

En materia tributaria la doble imposición tiene lugar cuando un mismo hecho imponible está sujeto a dos o mas tributos similares. En otras palabras, es lo que sucede cuando una misma renta, ingreso o hecho económico debe afrontar el pago de más de un impuesto de similares características.

En general la doble imposición aparece cuando hay dos o más jurisdicciones o estratos del estado que imponen tributos sobre el circuito económico de un mismo producto o empresa. El caso más paradigmático en este sentido a nivel interno en Argentina, es el Impuesto a los Ingresos Brutos, que grava con diferentes alícuotas en diferentes provincias a los diferentes eslabones de la cadena de producción, generando una seria distorsión.

En el comercio internacional, el concepto es el mismo, y se aplica cuando dos países distintos aplican impuestos similares sobre la operación económica de una misma empresa. Naturalmente esto tiene lugar cuando la empresa en cuestión mantiene operaciones económicas en ambos países, y genera por lo tanto renta económica y/o patrimonio en ambas jurisdicciones.

La polémica en relación al proyecto de ley que el Presidente Milei envió al Congreso para eliminar la doble imposición con un grupo de países, no tardó en aparecer, y el principal motivo es estrictamente fiscal.

En pocas palabras, «eliminar la doble indemnización» implica lisa y llanamente que Argentina deje de cobrar a las empresas el mismo impuesto que ya tributan en otro país. Y siendo que los impuestos en cuestión son nada menos que los referidos a la renta y el patrimonio, equivale a decir que Argentina dejaría entre otros, de cobrar Impuesto a las Ganancias para un enorme grupo de actividades realizadas por empresas que tributan en nuestro país y al mismo tiempo mantienen operaciones en otro país.

Naturalmente resta conocer la dinámica del debate legislativo, y la letra chica de lo que finalmente aprueben los legisladores. Pero es más que evidente que la medida generará un costo fiscal importante por la baja en la recaudación de los impuestos a la renta y el patrimonio.

En este sentido, el convenio con Japón por ejemplo, deja fuera del concepto de regalías a la «asistencia técnica», con lo cuál este tipo de rentas quedan fuera de la base imponible en el país fuente. El ex director de Aduanas, Guillermo Michel, lo explicó en un artículo publicado en el portal La Política Online.

«El resultado concreto será que la Argentina no podrá gravar, ni siquiera con un diez por ciento (10%), las regalías por asistencia técnica que se paguen a empresas de Japón», explicó Michel. Agregó que «la no imposición de las regalías por asistencia técnica en el convenio con Japón gatilla la denominada ‘cláusula de la nación más favorecida’, extendiendo el tratamiento especial concedido a Japón a muchos otros países que tienen suscriptos Convenios con nuestro país, como ser Reino Unido, Bélgica, Holanda, Italia, Francia y Canadá».

Fue en el año 2019. En una entrevista televisiva en Paraguay, un despeinado Javier Milei decía sin tapujos que «el contrabando lo que hace es evitar al fisco, los contrabandistas son héroes». Al instante fue un poco más allá y dijo «Al Capone es uno de mis héroes».

“Para mí los contrabandistas son héroes. Uno de mis grandes héroes es Al Capone, que fue preso por evadir impuestos. Al Estado no le importa si sos un asesino, no le importa nada mientras no les toques la de ellos” – @JMilei (economista argentino). #COCPY pic.twitter.com/hrbWWNycju