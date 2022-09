Quienes tengan subsidios de luz y gas tampoco podrán comprar dólares MEP ni CCL

El Banco Central publicó este viernes la Comunicación A 7606 con la que reglamentó las “adecuaciones” de las normativas que fueron decididas en la reunión de directorio del jueves para darle otra vuelta de rosca al cepo cambiario, en medio de una fuerte escasez de divisas y de reservas internacionales a la que está costando recuperar.

En la comunicación enviada a los bancos públicos y privados se establece que las personas usuarias de los servicios púbicos que solicitaron y obtuvieron el subsidio en las tarifas derivadas del suministro de gas natural por red, energía eléctrica y agua potable quedan sin posibilidades de acceder al mercado de cambios oficial.

Esas personas humanas no podrán acceder al mercado de cambios para realizar compras de moneda extranjera para la formación de activos externos de residentes, remisión de ayuda familiar y por operaciones con derivados.

Tampoco estas personas podrán realizar las operaciones de contado con liquidación (CCL) ni dólar MEP. Es decir, no podrán concertar ventas en el país con liquidación en moneda extranjera de títulos valores emitidos por residentes o canjes de títulos valores emitidos por residentes por activos externos o transferirlos a entidades depositarias del exterior.

A cuánto cotizan este viernes el dólar blue, el CCL y el MEP

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 150,17 en promedio, con un incremento de 18 centavos respecto de ayer, en tanto que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $1,75, equivalente a una suba de 1,17% respecto al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) asciende 2,2%, a $ 301,88, y el MEP registró un incremento de 2,1%, en $ 292,66.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar «blue» avanzó un peso, a $ 277 por unidad, con lo que en los últimos cinco días sumó tres pesos.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 32 centavos respecto a su último cierre, en $ 139,03, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,14 (1,51%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 195,22 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 247,78.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 262,80.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 696 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 151 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 450 millones.

Corresponsalía Buenos Aires