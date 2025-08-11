Recategorización del monotributo en ARCA: aplican multas a quienes no hayan realizado el trámite

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establecieron plazos específicos para la recategorización del monotributo. Se trata de un tramite obligatorio y quienes no lo haya realizado deberán pagar multas económicas.

El proceso de recategorización del monotributo es un componente fundamental del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Este procedimiento, que busca mantener actualizada la categoría de cada monotributistas en función de sus ingresos y actividad declarada, es una exigencia de la normativa vigente para asegurar la correcta categorización de los contribuyentes.

¿Qué pasa si no hice el tramite de recategorización del monotributo?

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires detalló los valores de las sanciones aplicables. Los contribuyentes que omitieron la recategorización en los plazos establecidos enfrentan multas equivalentes al 50% del impuesto integrado y de la cotización previsional correspondiente.

Además, ARCA aplicará liquidaciones de deuda retroactiva por las diferencias no abonadas en períodos anteriores.

Si de oficios hablamos, los contribuyentes deben regularizar su situación. El organismo fiscal puede realizar este ajuste automático cuando detecta inconsistencias en la declaración de ingresos o actividad. Esta medida busca garantizar la correcta categorización de todos los monotributistas.

La tabla de ingresos que determina los límites de cada categoría ya fue presentada por ARCA y estos son los nuevos valores: