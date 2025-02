Revolución en los pagos: desde hoy se puede pagar en dólares con tarjetas de débito

A partir de hoy los pagos dentro de la economía argentina podrán realizarse en forma indistinta en pesos o en dólares sobre cuentas propias con tarjetas de débito, lo cual profundiza la competencia de monedas, uno de los pilares del programa económico del presidente, Javier Milei.

El objetivo de este nuevo régimen es lograr una mayor estabilidad macroeconómica y el control de la inflación diversificando la oferta monetaria.

Este viernes 28 de febrero venció el plazo que el Banco Central le dio a las entidades bancarias y a las empresas procesadoras de pagos para que adecúen los sistemas para que los consumidores puedan pagar sus consumos utilizando tarjetas de débito y billeteras virtuales.

Desde el sector privado aseguraron que los sistemas ya están en condiciones para comenzar a operar

“No se espera que haya mucho movimiento. Por un lado, no hay mucha expectativa de que se usen dólares para pagos chicos y frecuentes. Y en cuanto a las operaciones de monto grande (que es donde más se justificaría pagar en dólares) la duda no es por el proceso operativo, sino por los límites disponibles en los medios de pago, que podrían limitar operaciones de monto grande”, advirtieron desde el sector bancario.

Desde el sector privado aseguraron que los sistemas ya están en condiciones para comenzar a operar, pero son cautelosos.

Si bien la opción de pago en moneda extranjera ya estaba vigente, ahora se añade la opción de efectuarla con las tarjetas de débito y billeteras virtuales en forma directa. Y también se abre la posibilidad de los pagos en cuotas.

El nuevo esquema demandó de un tiempo para su implementación, dado que se requería normalizar las principales variables, frenar la inflación, además de una serie de medidas técnicas para su pleno funcionamiento.

Entre otros efectos, la medida apunta a que el público pueda utilizar libremente los dólares que, por ejemplo, originó el blanqueo de capitales y que están depositados en distintas cuentas. A su vez, es una monetización de hecho de la economía, dado que los consumidores tendrán disponible sus tenencias para volcarlas al circuito comercial. Este proceso es el que se define como dolarización endógena.

Actualmente, los depósitos en dólares superan los U$S 30.000 millones

Actualmente, los depósitos en dólares superan los U$S 30.000 millones y el gobierno pretende que comiencen a circular libremente por el aparato económico para fortalecer la recuperación de la actividad.

Por otro lado, esta flexibilidad genera que ante la opción de pago en dólares no sea necesario su liquidación en el mercado de cambio, lo cual quita presión sobre el precio de la divisa. Por ejemplo, un consumidor que debe realizar una compra de U$S 5.000 no tendrá la necesidad de movilizar el efectivo, o cambiarlos por pesos, sino que directamente se le debitará de su cuenta mediante la utilización de la tarjeta de débito o la billetera virtual.

El mecanismo también estará disponible para compras cotidianas de cualquier rubro –supermercados, indumentaria, juguetería, etc- pero la condición es que el comercio ofrezca esta posibilidad.

La adhesión al sistema es voluntaria, por eso que caso que un comercio no se haya sumado, el consumidor no podrá exigir esa opción.

Como paso previo, el Gobierno ya había habilitado a los comercios a exponer los precios tanto en pesos como en dólares y además diseñó un sistema de facturación especial.

Qué es el “DEBIN Programado” (Débito Inmediato programado)

Cabe apuntar que la relación de tipo de cambio entre pesos y dólares que se exhibirá será a libre elección de quien ofrece el bien o servicio y no tiene por qué responder a alguna de las cotizaciones que muestra el mercado. Por ejemplo: una camisa podrá vender a $ 120.000 o U$S 100, pero si como forma de promoción el comerciante quiera que el precio en dólares fuera de U$S 90, está habilitado a hacerlo.

Junto a este esquema, el Banco Central creó el “DEBIN Programado” (Débito Inmediato programado) que permite a los titulares de cuentas pagar en cuotas fijas en pesos o en dólares con una única autorización.

La cantidad de cuotas, y su monto, deberán ser fijas y establecidas de antemano. Cada plan de pagos deberá contar con la aprobación del vendedor y del comprador. El vendedor será el primero que deberá aprobar la operación. Por otro lado, tras el pago de la última cuota el proceso queda completo sin necesidad de nuevas acciones.

Este proceso tendrá una nueva etapa que comenzará el 1° de abril cuando se incorpore el QR interoperable para los pagos con tarjetas de débito.

Cabe recordar que como parte de esta política, la gestión de Milei ya había habilitado la celebración de contratos en otras monedas, además del peso, e indujo un proceso de dolarización endógena (la caída en la circulación de los pesos y su reemplazo por dólares para operaciones cotidianas).

Corresponsalía Buenos Aires