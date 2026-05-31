Banco Patagonia lanzó un certamen para capacitar a emprendedores de Río Negro: cómo inscribrse

El Banco Patagonia abrió la inscripción para la onceava edición de su programa destinado a emprendedores rionegrinos. El certamen busca capacitar y premiar a los proyectos más destacados de la provincia.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con la Fundación Nobleza Obliga y cuenta con el respaldo del Gobierno provincial, municipios y cámaras de comercio locales.

Capacitarse para conseguir hasta $6 millones en premios: cómo es el certamen

Los inscriptos deberán completar una instancia de formación a distancia para fortalecer sus estrategias de negocio. El temario incluye Inteligencia Artificial, Networking Colaborativo, Finanzas, Herramientas de Negociación, Marketing, Redes Sociales e Inteligencia Emocional.

Tras finalizar los cursos, los organizadores elegirán a los 30 mejores emprendimientos. Estos proyectos formarán parte de un catálogo interactivo -donde expondrán sus historias y el impacto social, ambiental y económico de su trabajo- y avanzarán a las semifinales presenciales divididas por la Región Cordillera y la Región Viedma.

La etapa definitiva se llevará a cabo durante octubre con una gran final provincial presencial. Allí, un comité de expertos seleccionará a los ocho finalistas del concurso.

Los tres ganadores del certamen se repartirán un capital semilla de $5.500.000 en premios. Además, el jurado otorgará una mención especial con una recompensa de $600.000 para el emprendimiento que destaque por su perspectiva de género.

Los ganadores de la edición 2025. Foto: Gentileza.

Asimismo, todos los participantes accederán a beneficios exclusivos dentro de la entidad bancaria.

Cómo inscribirse al certamen de Banco Patagonia

Desde su estrategia de sustentabilidad, Banco Patagonia se comprometió a promover el desarrollo y la promoción social, impulsar las finanzas sostenibles y la inclusión financiera, reducir los impactos ambientales y el cambio climático y tener como eje la perspectiva de diversidad e inclusión para seguir transformándose en una organización que propicie soluciones más adecuadas frente a la comunidad interna y externa.

La jefa de Clima Organizacional y Responsabilidad Social Empresaria del Banco Patagonia, Heather Feehan, destacó el alcance histórico del certamen.

“Invitamos a todas las personas con una idea o un emprendimiento en marcha a sumarse a esta iniciativa. Nuestro objetivo es brindarles herramientas concretas para crecer: a lo largo de las ediciones hemos potenciado a más de 4.000 emprendedores y emprendedoras, y queremos seguir acompañando la consolidación de nuevos negocios y desarrollos”, remarcó la directiva.

Las y los interesados podrán postularse de forma gratuita en www.emprendedoresrionegro.com hasta el 30 de junio inclusive.