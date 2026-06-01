Chubut apuesta por la energía limpia: la legislatura es el primer edificio público con generador de energía solar  

Chubut ya cuenta con la primera institución pública que cumple con la normativa nacional que promueve la incorporación de “prosumidores”, capaces de producir energía renovable e inyectarla a la red eléctrica. El vicegobernador Gustavo Menna encabezó una conferencia de prensa en la que se presentó el nuevo sistema de generación de energía solar que la Legislatura instaló en su edificio.

Participaron de la conferencia autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson; los referentes de la empresa que ganó la licitación pública convocada para la instalación de los paneles solares; los diputados Daniel Hollmann y Liliana Giordano; el secretario de Ambiente de la Provincia, Juan José Rivera; el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola; el secretario general de APEL, Ángel Sierra; autoridades y personal del área de Mantenimiento de la casa de las leyes.

El nuevo sistema de generación de energía fotovoltaica instalado en la Legislatura del Chubut convierte a la casa de las leyes en el primer edificio público en contar con un sistema de alta potencia.

Se trata de 260 paneles solares fotovoltaicos de última generación con una potencia total de 152,1 KW, lo que equivale al consumo anual de unas 75 viviendas familiares. El sistema permite reducir el consumo de energía de red en al menos un 23%, y genera un beneficio concreto al ambiente al evitar la emisión de 118 toneladas de gases de efecto invernadero por año.

Durante la conferencia de prensa se remarcó que la Legislatura del Chubut se convirtió en el primer edificio público de Rawson en incorporarse formalmente al sistema de generación distribuida como usuario-generador de energía renovable, a partir de un convenio firmado pocos días atrás con la Cooperativa de Servicios Públicos.

El vicegobernador Menna destacó que la iniciativa “es una realidad desde hace cinco meses”, ya que la generación de energía comenzó a fines de diciembre del 2025, y remarcó que “el techo de la Legislatura ahora es una central de generación de energía eléctrica”.

“Somos el primer edificio público que cumple este postulado y esperamos que sean muchos más”, expresó Menna, quien además señaló que este tipo de acciones representan un compromiso concreto con las metas ambientales y de reducción de emisiones asumidas por el país.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto realizado entre distintas áreas de la Legislatura, el Poder Ejecutivo, la Cooperativa de Rawson y la empresa adjudicataria, resaltando que la obra fue realizada mediante licitación pública y ejecutada en los plazos previstos.

Ahorro en energía

El sistema instalado cuenta con una potencia de 150 kilowatts y está compuesto por 260 paneles solares de 585 watts, distribuidos en distintos grupos y conectados a dos inversores principales. La instalación permite cubrir gran parte de la demanda energética del edificio y aportar excedentes a la red eléctrica.

En ese marco, el vicegobernador explicó que ya se registraron importantes reducciones en el consumo de energía. Según detalló, durante enero del 2026 el edificio registró más de un 40% menos de consumo respecto al mismo período del año anterior, mientras que las facturas energéticas comenzaron a reflejar una disminución significativa en los costos. Además del ahorro económico, el sistema permite reducir la emisión de gases de efecto invernadero y avanzar en políticas de eficiencia energética.