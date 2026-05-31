¿Junio arranca con lluvia?: Qué dice el pronóstico del tiempo en Neuquén y Río Negro para este lunes

Arranca junio y en Neuquén y Río Negro aguardan que el mes comience con un leve ascenso térmico, días nublados y hasta incluso posibles lluvias, según indicó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Qué dice el pronóstico del tiempo para este lunes en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

Según AIC, este lunes 1 de junio en General Roca y alrededores se espera una jornada inestable con posibles lluvias. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) apuntó que hay hasta 40% de probabilidad de precipitaciones hasta horas de la tarde.

Además, durante el día la máxima será de 14°C, acompañado por viento desde el noreste con ráfagas de casi 40 km/h. Por la noche, la temperatura bajará hasta los 6°C, mientras que el viento aumentará sutilmente su injerencia.

Fuente: AIC.

En Neuquén capital y Cipolletti, mientras tanto, AIC no reportó posibles lluvias, mientras que el SMN apuntó que hay hasta 40% de probabilidad de precipitaciones durante el día.

Asimismo, se espera una máxima de 14°C, mientras que el viento soplará desde el este con ráfagas de casi 40 km/h. Por la noche, la mínima será de 6°C, y el viento cambiará de dirección hacia el noreste, aunque con menor incidencia que en el día.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar en Bariloche y San Martín de los Andes este lunes 1 de junio

En Bariloche para este lunes pronosticaron una jornada fría y con lluvias. La máxima será de apenas 6°C, con posibles precipitaciones hasta la noche y acompañado por una leve brisa desde el noreste.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes, por su parte, AIC no pronosticó lluvias, pero sí lo hizo el SMN, con hasta 40% de probabilidad de precipitaciones hasta noche. A su vez, también se espera un lunes frío acompañado por una brisa desde el este que después rotará hacia el sudeste.

Fuente: AIC.

Así va a estar en Viedma este lunes 1 de junio

En la capital rionegrina se aproxima un lunes nublado, con una máxima de 11°C, y sin probabilidad de precipitaciones según AIC. Por su parte, el SMN reportó posibles lloviznas durante el día. Además, el viento provendrá desde el noreste, con ráfagas de 30 km/h.

Por la noche, la mínima será de 4°C, mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 40 km/h.