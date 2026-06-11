Río Negro registró un IPC del 1,67% en mayo 2026 y marcó una baja respecto a la inflación de abril: cuál fue el rubro más caro
La Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia reveló este 11 de junio los datos del IPC correspondientes al quinto mes del año. En abril, la inflación fue del 2,11%.
En abril, la inflación marcó una suba y se ubicó en el 2,11%. Este 11 de junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) compartió un nuevo informe, pero con los datos económicos correspondientes al mes de mayo.
De acuerdo a la información publicada este mediodía, la provincia de Río Negro marcó otra/una aceleración/baja significativa en el ritmo de los precios y se ubicó en el 1,67%.
La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (mayo 2026 versus mayo 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 24,69%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 11,42%.
Nota en desarrollo
Inflación de mayo en Río Negro: el dato rubro por rubro
El rubro que más aumentó el mes pasado fue el de «Transporte y servicios » con 7,24% y una variación interanual del 43.42%.
Le siguen:
- «Indumentaria y accesorios» con 6,57%
- «Alimentos» con 2,73%
- «Artículos Personales y de tocador» con 1,83%
- «Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 1,10%
- «Atención médica y gastos para la salud» con 0,40%
- «Esparcimiento» con 0,04%
- «Vivienda» con -4,85%
Comentarios