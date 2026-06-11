SUSCRIBITE Diario papel
Economía

Río Negro registró un IPC del 1,67% en mayo 2026 y marcó una baja respecto a la inflación de abril: cuál fue el rubro más caro

La Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia reveló este 11 de junio los datos del IPC correspondientes al quinto mes del año. En abril, la inflación fue del 2,11%.

Keila Giles

Por Keila Giles

Inflación de Río Negro. Foto: Mati Subat

Inflación de Río Negro. Foto: Mati Subat

En abril, la inflación marcó una suba y se ubicó en el 2,11%. Este 11 de junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) compartió un nuevo informe, pero con los datos económicos correspondientes al mes de mayo.

De acuerdo a la información publicada este mediodía, la provincia de Río Negro marcó otra/una aceleración/baja significativa en el ritmo de los precios y se ubicó en el 1,67%.

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro detalló que la variación interanual (mayo 2026 versus mayo 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 24,69%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 11,42%.

Nota en desarrollo

Inflación de mayo en Río Negro: el dato rubro por rubro

El rubro que más aumentó el mes pasado fue el de «Transporte y servicios » con 7,24% y una variación interanual del 43.42%.

Le siguen:

  • «Indumentaria y accesorios» con 6,57%
  • «Alimentos» con 2,73%
  • «Artículos Personales y de tocador» con 1,83%
  • «Equipamiento y mantenimiento del hogar» con 1,10%
  • «Atención médica y gastos para la salud» con 0,40% 
  • «Esparcimiento» con 0,04%
  • «Vivienda» con -4,85%

Temas

Indec

Inflación

Río Negro

En abril, la inflación marcó una suba y se ubicó en el 2,11%. Este 11 de junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) compartió un nuevo informe, pero con los datos económicos correspondientes al mes de mayo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén