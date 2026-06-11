El Indec publica la inflación de mayo 2026: a qué hora se sabrá si el IPC nacional, de Neuquén y de Río Negro se acercó al 2%. AFP

Comienza la cuenta regresiva y crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al quinto mes del año 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y lo hará este jueves 11 de junio.

IPC de mayo 2026: a qué hora se conocerá la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec ya tiene los datos y se prepara para la difusión del informe que permitirá ver la evolución económica de mayo a nivel nacional. Si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo fue la situación en las provincias de Neuquén y Río Negro.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico revelará el dato general del IPC que representa el total de hogares del país.

El primer dato que se conocerá será el de Río Negro que suele publicar su informe a las doce del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

Qué espera el mercado para el dato de inflación de mayo 2026

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del quinto mes de 2026 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,5%.

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). La variación interanual fue estimada en 33,4%.

El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, precisó que “para mayo, captamos una baja en la inflación, ayudada por mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa”, aunque alertó que “la subyacente se aceleró a 2,5%”.

En este sentido, manifestó que “parece estar pasando algo en los precios de los bienes que pese a la estabilidad del dólar siguen corriendo arriba del 2% mensual, cuando el año pasado fueron hasta octubre por debajo”.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.

Sobre las razones que propiciaron la segunda desaceleración seguida, desde la entidad afirmaron que “el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la escala que descontábamos y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria siguieron haciendo su trabajo sobre el resto de la canasta”.

Más allá de resaltar el buen dato, indicaron que “la gran novedad fue la aceleración en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo la mayor incidencia sobre el índice subiendo 3,3% en el mes y aportando 0,8 puntos porcentuales a la variación general del índice”. Le siguieron Medicina (0,3%) y Transporte (0,3%). El único que bajó fue Vivienda, con una caída mensual de 1,2%.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%.

El reporte remarcó que los rubros que más subieron fueron salud y alimentos y bebidas, el cual subió un 2,7%, “acelerándose significativamente respecto de abril pero con mucha heterogeneidad en sus componentes”.