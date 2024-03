Roberto Enríquez: «En Neuquén debe haber una política industrial impositiva y crediticia acorde»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente de la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), Roberto Enríquez, se refirió a la actualidad del sector fabril de la provincia y a la necesidad de «empezar a cambiar el paradigma».

PREGUNTA: ¿Cómo evalúa la actualidad de la industria neuquina?

RESPUESTA: La industria hoy está trabajando con todo su potencial y no vemos que tengamos una recesión por esta burbuja que se llama Vaca Muerta. De igual modo, recordemos que prácticamente todo Vaca Muerta se mueve a través de servicios, entonces la parte industrial neuquina es muy pequeña y es muy poco lo que se produce en Neuquén como industria.

La industria hoy está trabajando con todo su potencial y no vemos que tengamos una recesión por esta burbuja que se llama Vaca Muerta. Roberto Enríquez, presidente de la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU).

P: ¿Hubo recientemente un aumento de la capacidad instalada?

R: No. Justamente estamos trabajando con el Gobierno para generar un polo industrial efectivo en la provincia. Es la idea del Gobierno apoyar los parques industriales neuquinos, pero necesitamos darles a esos parques una política industrial que nunca tuvo. He hablado con los secretarios y con el gobernador, y creo que este nuevo gobierno le quiere dar un gran impulso a la generación de una política industrial en Neuquén, como las tienen otras provincias.

Creo que este nuevo gobierno le quiere dar un gran impulso a la generación de una política industrial en Neuquén. Roberto Enríquez, presidente de la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU).

P: ¿Qué sectores industriales se ven más favorecidos por el crecimiento de Vaca Muerta?

R: Sobre todo el sector metalmecánico. Además, a través del Centro Pyme-ADENEU (Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén) y de la mano de la ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) se están haciendo convenios para que se pueda incrementar y apoyar tecnológicamente a toda la industria local.

P: ¿Qué desafíos enfrenta el sector?

R: Estamos muy perjudicados, no internamente, sino externamente, porque Neuquén es una provincia compradora, no es una provincia vendedora. Esto es fundamental para poder rediseñar nuestra industria. Vienen los cordobeces para Neuquén, viene Santa Fe, viene Buenos Aires, que son provincias acostumbradas a vender, tanto al interior del país como al extranjero. En Neuquén son 8 o 9 empresas las que exportan, más alguna de fruticultura y algo de turismo donde se exportan servicios. No estamos acostumbrados a vender, ni a otras provincias ni al exterior. Esto lo hemos hablado con las nuevas autoridades, para empezar a cambiar el paradigma porque Neuquén tiene que salir a vender. Pero para eso tiene que ser competitivo, y para ser competitivo hay que tener una política industrial crediticia e impositiva que esté acorde a las circunstancias.