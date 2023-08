Robos organizados: comercios de Cipolletti podrán acceder a «Aportes No Reembolsables» de Nación

El presidente de la Cámara de Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter busca que los comercios de la ciudad que fueron víctimas de los robos organizados puedan recibir el aporte económico que anunció el ministro de Economía de Nación, Sergio Massa. La medida involucra que los comercios que fueron afectados por los hechos vandálicos podrán recibir hasta 7 millones de pesos para retomar la actividad.

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bunter manifestó que los hechos que se dieron en Cipolletti “no fueron saqueos, son hechos vandálicos generados de forma improvisada por grupos improvisados de jóvenes menores liderados muchas veces por mayores”.

Bunter comentó que luego de los actos vandálicos, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa anunció medidas para los comercios que fueron afectados. “Massa anunció hasta 7 millones para comercios o actividades económicas afectadas por este tipo de hechos vandálicos siempre que hayan realizado la denuncia correspondiente y que puedan demostrar con la facturación la mercadería que fue extraída y todos los elementos probatorios. Desde la Cámara estamos elaborando carpetas para ser presentadas en estos Aportes No Reintegrables (ANR) de Nación, que son bien vistos por los comerciantes”, aseguró.

Además, explicó que por los hechos que ocurrieron en la ciudad, comenzaron a trabajar de forma articulada con la Provincia y el Ministerio Público Fiscal para frenar los robos organizados.

“Estamos trabajando en articulación y comunicación directa con la gobernadora Arabela Carreras, la ministra de seguridad Betiana Minor, el ministerio público fiscal y la policía. Juntos articulamos un mecanismo de rastreo por las redes sociales. Incluso los mismos comerciantes generaron rastreos por las redes. Los delincuentes están convocando por redes a las personas para generar estos hechos vandálicos, esas copias de pantalla nosotros las estamos compartiendo a la fiscalía para formular los cargos y para utilizarlos como elementos probatorios y usarlos contra ellos mismos”, indicó.

Por los robos en Cipolletti hubo ocho allanamientos, una persona detenida y cuatro jóvenes fueron demorados. Al mayor le formularon cargos y ordenaron prisión preventiva por tres meses, para que la investigación de la causa pueda avanzar.

El presidente de la Cámara, Bunter manifestó que en la ciudad “no todos fueron robos en banda. En Cipolletti tenemos inseguridad entonces aquellos que venían delinquiendo en forma individual lo siguen haciendo, también sumamos a eso esta problemática. Los robos en banda son menores y están fogueados desde algún sector. La intención es precaria, se los agarra con facilidad, y cometen tantos errores que cuando caen se los detiene aparece todo”, dijo Bunter en Telediario Digital.

Además, explicó que los rubros más afectados no son los alimentos y tampoco lo son las grandes cadenas de supermercados, sino los comercios más chicos y de barrio. “El tipo de rubro no siempre es comida, en Cipolletti solo uno fue comida el resto ropa y electrodoméstico, y no las grandes superficies sino los comercios más chicos”.

Desde la Cámara de Comercio remarcaron el trabajo que se viene realizando y aseguraron que la situación está más tranquila por la efectividad de la articulación que hay con la decisión política de la provincia, el ministerio público fiscal y la policía que tiene las herramientas para poder trabajar dentro del marco de la ley con absoluta libertad. “Esto da más seguridad, pero el clima de tensión es inevitable. Muchos de los comerciantes han pasado la noche dentro del comercio o duermen con los celulares mirando las cámaras con esa psicosis de que me van a ingresar en cualquier momento. Por ello necesitamos la empatía de la sociedad cuando alguien vea algo raro debe realizar la denuncia”, indicó.