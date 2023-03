Romper el molde y animarse al mercado de capitales

Por Laura Pereyra (PIN Inversiones)

Ante todo, buenos días -así suelo recibir por whatsapp a ese cliente apurado que escribe nervioso porque leyó tal o cuál novedad económica-. Como todos mis colegas Agentes de Bolsa (así nos llamaban antes) me dedico a asesorar personas y empresas en la vertiginosa tarea de cuidar sus ahorros y buscar soluciones al mar de normativas vigentes.



A partir de hoy, me propongo a acercarles a través de estas columnas, tips y herramientas globales para que “invertir en la Bolsa” no le genere miedo a nadie y esté al alcance de todos.

En cada publicación intentaremos explicar porqué el Mercado de Capitales es el espacio de inversión por definición y el mejor lugar para procurar nuestros rendimientos.



Un primer elemento a tener en cuenta, es que por el banco el dinero está de paso, mientras que en la cuenta comitente el dinero se invierte.



Es mi intención proponerles una cartera diversificada (tanto en moneda, como geográficamente). La elección de cartera dependerá de cuánta “aversión (o tolerancia) al riesgo” esté dispuesto a asumir quien desea colocar fondos, en cada decisión que tome con sus cuentas de inversión.

Desde Argentina hoy podemos invertir en una enorme cantidad de opciones, y hacerlo es mucho más simple de lo que la mayoría de las personas cree.

Tengo 40 años y soy hija de la convertibilidad (como mi memoria economica recuerda). Sin dudas el foco de cualquier inversor apunta hoy a un solo lugar: la inflación y sus tres dígitos.

Desde mis 20 para acá, siempre he convivido con algún dígito de inflación, casi siempre dos, pero jamás tres. Confieso que como profesional, no había pensado jamás en correr esta maratón, pero acá estamos mientras escribimos esta nota, con el carrito digital del supermercado abierto, comparando precios, y obedeciendo el dicho popular que reza: “mejor que comprar una acción de Apple, es comprar carne y guardarla en el freezer”.



Partidaria de evaluar la emoción que envuelve a las decisiones financieras de mis clientes, les sugiero que antes de elegir un producto, evalúen si no están sumando una preocupación más a sus tareas cotidianas.



Si compraste acciones de YPF la semana pasada, cuando la cotización operó en máximos que no se registraban desde hace más de cuatro años, no podés estar mirándola ahora mismo con lágrimas en los ojos. Deberías haber evaluado previamente los fundamentos necesarios para poder explicarte a vos mismo (en momentos de baja) porqué querés tener y mantener esa acción en el largo plazo. Si te cuadran esos “porqué”, cuando baja la cotización o el precio de algo que te gusta no deberías salir a venderlo, sino evaluar si no es momento de incorporar más de eso que te gusta.



Las malas noticias: no le vamos a poder ganar a todo. La inflación es un proceso similar al que provoca una pérdida de gas en un lugar cerrado. Cuando arranca suele ser imperceptible y lento. Pero cuando surge la chispa que lo hace explotar (suele prenderle la luz el dólar con una corrida cada tanto) provoca ese estallido en la cara que te lleva a darte cuenta que no hiciste nada para prevenirlo. “Sentiste el olor”, pero en ese momento no pensaste que era para tanto.

Opciones. El escenario ofrece hoy un menu de alternativas para todos los perfiles de riesgo y de capacidad de inversión.



Tras el dato de inflación de febrero, el Banco Central acaba de subir 3 puntos más, el interés (retorno) por colocar pesos a plazos fijos.

Al igual que ocurre en otros países como EEUU, las políticas monetarias buscan retribuir la inmovilización de capital en función de que el dinero quede en ahorro y no vaya a consumo, evitando acelerar ritmos inflacionarios. En simultáneo, este fenómeno es el mal que ha despertado en el norte a un ya conocido monstruo que azotó a los bancos en 2008. Al subir retornos, bancos quedan sin liquidez y en dos días se liquidan posiciones en manada.



Pero basta de interpretaciones económicas globales o internas. Pasemos a la acción y empecemos a describir posibles instrumentos (imperfectos todos) de cobertura inflacionaria y devaluatoria.



En cuentas locales, las empresas están optando por tomar cobertura con Obligaciones Negociables Ley Argentina. Las mismas permiten obtener dólares de la única manera posible por fuera de la normativa, por ejemplo para importadores. Una ON de MSU Ley Local (por ejemplo) es la vía de dolarización ideal para rentas en dólar MEP.



Para pesos “miedosos” en cambio, las cauciones bursátiles se han convertido en el instrumento de todas las carteras. Activo libre de todo riesgo -si bien la tasa es unos puntos inferior al plazo fijo- ofrecen la tranquilidad de que nadie puede tocar ese ahorro, y de hacerlo en plazos ultra cortos (desde 1 día en adelante).



Para personas con pesos, “la joya” está en buscar valor de muy corto plazo, usando letras de descuento que no pasen vencimiento mayo (S31M3 o S28A3). O bien pensar en el largo plazo, comprando Cedeares de empresas con proyectos increíbles (como Microsoft, Apple, Nvidia) que se compran con pesos pero actualiza su valor en dolares ¿La novedad en los cedeares? Por la revuelta de capital en EEUU estas empresas están muy por debajo de sus valores históricos.

Existe un mundo más allá del dólar o el plazo fijo para quienes se animan a ir en contra de lo tradicional e incursionar en el mercado financiero.



Último: para quienes tienen dólares, podemos buscar valor en ON de empresas en esa moneda o bien, si la idea es no complicarse, colocando todo en un Fondo como el Compass Best Ideas, que tiene una sólida composición en ON energéticas, con un rendimiento excelente en el último año.



¿Ideas? Hay muchas. ¡Sólo tenés que animarte a empezar!

Si no entendiste mucho de lo que acabo de sugerirte quiere decir que tenés que seguir leyendo las próximas entregas donde te voy a explicar en detalle cada instrumento, su uso y lo que es tendencia hoy entre los inversores del mercado local.