Tras el cruce en la Legislatura, Reina y Domínguez se hicieron el narcotest en el mismo laboratorio de Neuquén

“Las instituciones se cuidan con hechos concretos”, dijo la presidenta de la Cámara en su posteo de Facebook. Foto gentileza.

La novela del narcotest sumó un nuevo capítulo. Tras el cruce que protagonizaron en el recinto la presidenta de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, y el diputado del MPN, Claudio Domínguez, por la demorada aplicación de la ley que los obliga a someterse a controles toxicológicos periódicos, ambos continuaron la disputa en redes sociales.

Fueron al mismo laboratorio privado a realizarse la prueba y ninguno bajó el tono del conflicto.

Reina posteó en Facebook una foto en que se la ve en el establecimiento. Dijo que pagó el estudio y envió los resultados al área de Medicina Laboral de la Legislatura.

«Estoy convencida de que quienes tenemos responsabilidades públicas debemos dar el ejemplo y actuar con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Cumplir una ley vigente no debería depender de una discusión reglamentaria, sino del compromiso de cada uno», escribió.

No sólo eso: la noticia del testeo de Reina fue publicada en el sitio web de la Legislatura con la misma foto.

La Cámara no ejecutó los controles, pese a que la ley está vigente. El reclamo de Domínguez es que le corresponde a la presidenta fijar el procedimiento. Ella considera que no tiene esa potestad.

El diputado eligió hacerse el examen en el mismo lugar. Según manifestó a RÍO NEGRO el costo de la prueba es de $50.000 y también lo abonó.

Le respondió directamente a Reina por redes. «Cumplir la ley vigente sí debe depender de la reglamentación, porque en este caso la ley dice que los controles son sorpresivos, aleatorios y obligatorios, no voluntarios. Por lo tanto, no depende del compromiso de cada uno«, señaló.

Y la chicaneó: «A no ser que creamos que lo sorpresivo es caer de sorpresa en un laboratorio y decir: «hoy me toca».

«La vicepresidenta 1era a cargo de la Legislatura tiene la facultad a través de una resolución de reglamentar o establecer los mecanismos por los que se pone en funcionamiento esta ley, sin necesidad de excusas y de esperas de casi un año», cerró.

Domínguez posó en el mismo lugar que Reina. Foto gentileza.

A esta polémica se sumó la diputada libertaria Brenda Buchiniz (Cumplir) que se filmó registrando todo el proceso y pagándolo de «su bolsillo».

Una persona le comentó en el video: «La idea del examen toxicológico es que sea sorpresivo, sino, no tiene valor alguno ya que se puede acomodar la fecha para estar limpio de cualquier consumo». A lo que ella contestó: «ya lo exigimos. Y contestaron con excusas. Por eso apelamos al humor para ver si los conmovemos y quienes nos gobiernan empiezan a cumplir y hacer cumplir la Ley».