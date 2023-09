Se renueva el cupo para la compra de dólar ahorro: octubre llega con una nueva restricción

Llega el décimo mes del año y, para quienes cumplen con los requisitos, se renueva la posibilidad de acceder al dólar ahorro; o sea, de adquirir el cupo mensual de U$S 200 a precio oficial.

La lista de requerimientos para quienes desean acceder al dólar ahorro es muy extensa, y fue ampliándose a raíz de las medidas de ayuda que ofreció el Gobierno en el marco de la pandemia y de la crisis económica, y de la escasez estructural de divisas que atraviesa el país desde hace al menos seis años.

El concepto principal que rige los requisitos para acceder al dólar ahorro es que quienes hayan recibido o aún reciben algún tipo de prestación o asistencia de parte del Estado, quedan excluidos de la posibilidad de acceder a la compra de divisas. En otras palabras, se presupone que quien necesita que el Estado lo ayude no cuenta con el excedente necesario para inmovilizar fondos comprando dólares.

Dato $ 642,25 Es el precio del dólar ahorro este miércoles 27/09.

Un primer elemento a tener en cuenta es la novedad implementada al inicio de 2023, que se suma a la lista y tiene que ver con los ingresos del ahorrista. Las entidades bancarias solicitan que la persona que desee adquirir los U$S 200 perciba un salario neto equivalente al menos a la suma de dos veces el salario mínimo, vital y móvil. Este salario mínimo vital y móvil es de $118.000, por lo que a partir de octubre para acceder al dólar ahorro habrá que ganar al menos $236.000 al mes.

La más reciente restricción para la compra de dólar ahorro que se dispuso consiste en que los trabajadores que soliciten los créditos Anses no podrán acceder al dólar ahorro, ni tampoco al dólar MEP.

Es evidente que el objetivo de las restricciones en el acceso es limitar al máximo posible la demanda de divisas estadounidenses. De esta forma, si el ahorrista logra reunir los ingresos necesarios, deberá observar además el cumplimiento de una extensa lista de condiciones previas al acceso al mercado cambiario oficial.

De acuerdo a las normativas vigentes, no pueden acceder al dólar ahorro las siguientes personas:

– Aquellos que compraron dólar MEP o Contado con Liquidación en los últimos 90 días.

– Los que operaron Cedears, obligaciones negociables o criptomonedas en los 90 días anteriores.

– Los beneficiarios de planes sociales, incluida la AUH.

– Los contribuyentes monotributistas que hayan solicitado créditos a tasa subsidiada, ni los dueños de – pymes que hayan recibido los créditos con tasas subsidiadas al 24%.-

– Los cotitulares de cuentas bancarias.

– Quienes gastaron con tarjeta el cupo de US$200, tanto en compras al exterior como servicios como Netflix o Spotify en dólares.

– Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

– Los que refinanciaron créditos personales, prendarios o hipotecarios con los bancos.

– Las personas que cobraron el Refuerzo de Ingresos.

– Los que solicitaron mantener el subsidio a la luz, agua y gas.

– Los que no tengan ingresos declarados.

– Los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia.

– Empresas que liquidaron dólar soja.

– Personas que hayan solicitado ingreso a la moratoria previsional.

– Trabajadores que hayan solicitado créditos Anses.