Dólar récord: el plazo fijo no es cobertura como estrategia de inversión

Decisiones. Renovar el plazo fijo es fácil pero no conveniente.

Por Laura Pereyra (PIN Capital).

¿Solo a mí se me pasó volando septiembre? Cambió el mes calendario y todos pensamos lo mismo: es octubre, hay que ir a votar. La vorágine de la realidad financiera de nuestro país hace que sintamos que es necesario “estar al salto”. No nos culpo, hace varios meses venimos así.

La incertidumbre respecto de la administración futura de los recursos del país, dependiendo de quién se siente en el sillón de Rivadavia, sólo se disipa en parte con una certeza: hay indicadores macroeconómicos que requieren un ajuste urgente. Más allá de quién sea el o la que se encargue de hacerlos.

Nos tenemos que enfocar entonces, en los datos con los que ya contamos. Se espera una devaluación programada del 40% sobre tipo de cambio oficial para la primera semana de noviembre por el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para bajar la brecha existente con los tipos de cambio financieros. El mercado lo refleja mediante precios operando futuro de dólar oficial noviembre en torno a $500, y $750 para enero.

Para quienes no saben de qué hablo, el dólar futuro es una operatoria en la cual dos contrapartes acuerdan en un contrato un precio del tipo de cambio mayorista oficial para una fecha próxima. Esa expectativa de los inversores se traduce a diario en las pantallas de negociación a la que todos tenemos acceso público a través de la web de Matba-Rofex.

Dato 40% Devaluación del tipo de cambio oficial esperada para la primera semana de noviembre

Es por este tipo de información que nuestra familia y amigos dirigen su atención en los asados los domingos (mientras hablamos del clima) y nos asaltan con la frase: “vos que tenés más data de lo que va a pasar”. Entra a la cancha el rol de “gurú de las finanzas” que la mayoría detestamos tanto.

Le cuento al lector que nuestra certeza se basa en que el mercado recrea en sus precios el sentir de la gente en general. Si hay miedo, si hay rumores o hay desconfianza, el mercado asimila el consenso de la mayoría y lo representa en precios.

No son pocas las veces donde ese consenso está errado. No parece ser este el caso respecto de la evolución de la divisa, ya que si miramos la macro, nada nos hace creer que el dólar oficial deba seguir en una especie de heladera donde podamos congelar una variable a la que también la afecta la inflación.

Si miramos la macro, nada nos hace creer que el dólar oficial deba seguir en una especie de heladera. Laura Pereyra, PIN Capital.

En este caso, no es que miremos a través de la bola de cristal para tener el precio exacto del dólar a fin de año. Sino que, por un montón de variables, ese precio ya se posa sobre un instrumento en particular que cotiza todos los días por pantalla y tenemos la posibilidad de usarlo de termómetro. No sólo nosotros, quienes nos dedicamos al mercado de capitales, sino cualquier ciudadano de a pie ya que esas cotizaciones son públicas.

Volviendo a los datos con los que ya contamos, repasemos: dólar noviembre $500, tipos de cambios financieros acoplando con este dato. Este casi 45% de suba nos dejaría un dólar mep a la puerta de los $950. Tasa de política monetaria remunerando plazos fijos al 9,8% mensual. Inflación de dos dígitos sostenida por los próximos meses, o por lo menos empatando el 9%.

Entonces, qué significa “cobertura”. Es una expresión que tiene que ver no sólo con estar a resguardo de los saltos cambiarios e inflacionarios, sino también está asociado a no sumar un estrés más a tus devenires profesionales. Cobertura ante el miedo y la incertidumbre.

«Cobertura» es una expresión que tiene que ver con estar a resguardo de los saltos cambiarios e inflacionarios y con no sumar un estrés más a tus devenires profesionales. Laura Pereyra, PIN Capital.

En este sentido, no hay lugar donde no se esté hablando de dinero. Hablar del clima y de los pesos se transformó en la rutina habitual tanto de espacios bancarios o financieros, como de peluquerías y bares. Reuniones con amigos son atravesadas largamente por conversaciones sobre compras más eficientes, utilización de la tarjetas de crédito, planificación de gastos y (¡por fin!) de inversiones más sofisticadas.

Es probable que esta semana entrante veamos, por primera vez en mucho tiempo, una no renovación histórica de plazo fijo como elemento de cobertura. Quienes nos dedicamos a esto estamos en récords de consultas diarias por consejos, asesorías y consultas que tienen que ver con cómo abrir una cuenta comitente como alternativa a las inversiones tradicionales.

Es probable que esta semana entrante veamos una no renovación histórica de plazo fijo como elemento de cobertura. Laura Pereyra, PIN Capital.

En esto de andar corriendo detrás de la realidad, para el último trimestre del año te propongo no hacer locuras. Posiblemente en épocas cercanas al 22 de octubre veamos operaciones irracionales. Nosotros como inversores debemos obrar con la calma que venimos construyendo desde enero de este año.

Quienes tienen inversiones en una cuenta comitente, comprendieron hace algún tiempo el valor de los objetivos y el largo plazo, con lo cual ya tenemos puesta la cabeza en marzo del año que viene, pensando en todas las variables que tenemos arriba de la mesa.

Si aún no contás con esta herramienta de inversión, no te amargues por lo no hecho. Un antiguo proverbio chino nos recuerda que «el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora». La palabra «ahora» encierra una maravillosa promesa. Existe un poder habilitador en la elección de tomar acción en este mismo instante, permitiéndonos avanzar en el presente de manera inmediata.

Estamos en récord de consultas diarias sobre cómo abrir una cuenta comitente. Laura Pereyra, PIN Capital.

Comprometete con tu cobertura, y ya no te hablo de dinero. Te hablo de salir de tu zona de confort, y evaluar opciones que te generen tranquilidad de corto plazo. Sé muy bien que renovar el plazo fijo es “lo mas simple” porque lo tenés a mano a un click en el banco.

Pero hay mejores alternativas a ese instrumento. Hacete cargo vos de no vivir al salto de las noticias, así no vivimos depositando las frustraciones en el entorno y en la realidad del país. Consejo: priorizá la liquidez de tu inversión ante todo. Si podés lograr eso ya vas a estar un paso por delante del contexto.