Aumentos de octubre 2023: repasalos uno por uno para que no te tomen por sorpresa

La indexación de muchos precios de la economía es uno de los motivos por los que la inflación en Argentina es tan inflexible a la baja. Esto es, el precio de algunos bienes y servicios se ajustan por ley, de acuerdo con la variación del nivel general de precios y de otros indicadores. El mes de octubre no será la excepción.

El comienzo de un nuevo mes implica, como ya es habitual, actualización en los valores de alquileres, cuotas de medicina prepaga, personal doméstico, y otros. Repasá a continuación de cuánto son los incrementos de octubre y si te corresponde abonarlos.

Aumentos de octubre: alquileres

Aquellos inquilinos que en el mes de octubre cumplan uno o dos años desde la firma del contrato de locación, deben afrontar un aumento mínimo del 115,3% en el canon locativo. Por tanto, tienen que pagar desde octubre y por doce meses más del doble de lo que venían abonando hasta el mes de julio.

Dato 115,3% Es el aumento de los alquileres que se renuevan el 1 de octubre.

Aumentos de octubre: empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un aumento del 36% a abonarse en tres cuotas. El último aumento corresponde al mes de septiembre pero se abonará en el mes de octubre: el mismo es del 8%. De este modo, el sueldo por hora con retiro de las personas que realizan tareas generales en casas particulares será de $ 1057 desde este mes, mientras que el sueldo por hora sin retiro queda en $ 1.140.

Dato 8% Será el aumento a abonar al personal doméstico en el mes de octubre.

Asimismo, se deberá liquidar la segunda cuota de $ 12.500 correspondiente al bono de $25.000. La misma se calculará proporcionalmente a la carga horaria, pero se prevé que el Estado devuelva el 50% a ciertos empleadores.

Aumentos de octubre: televisión, telefonía e internet

El Gobierno autorizó aumentos mensuales de las tarifas de la televisión paga, de telefonía y de internet desde mayo hasta diciembre de 2023. En el mes de octubre tales precios vuelven a tener un incremento del 4,5%.

Aumentos de octubre: prepagas

Si bien se determinó un congelamiento de las cuotas de la medicina prepaga, el mismo no será automático ni para todos los usuarios, pues quienes cumplan con ciertos requisitos deberán completar una declaración jurada online. Los mismos incluyen no tener ingresos brutos mensuales iguales o superiores a $ 2.000.000, no ser propietario de dos o más inmuebles ni de 3 o más vehículos, entre otros.

Quienes no completen la declaración jurada abonarán en octubre un aumento de la cuota del 6,97%. Quienes cumplan los requisitos y hagan el trámite, congelarán la cuota hasta diciembre inclusive. Durante estos meses, las subas no aplicadas se acumularán y deberán ser abonadas con posterioridad.

Dato 6,97% Será el aumento de las cuotas de medicina prepaga en octubre para los usuarios que no hayan completado la declaración jurada online.

Aumentos de octubre: combustibles y tarifas

El Gobierno acordó congelar el precio de los combustibles y de las tarifas de energía, por lo que en principio no se esperan incrementos.