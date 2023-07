Sergio Massa: «Nuestro desarrollo no puede estar atado a la planilla de Excel de un burócrata»

En medio de una semana cargada de tensión por la definición del nuevo acuerdo con el Fondo, el ministro de economía y candidato presidencial, Sergio Massa, brindó una extensa entrevista televisiva, en la que dejó una serie de definiciones clave de cara a lo que viene en materia económica.

En diálogo con Gustavo Sylvestre por la señal C5N, Massa intentó «marcar la cancha» de la negociación con el FMI, mientras el gabinete económico del Ministerio de Economía negocia en Washington la letra chica del acuerdo. En especial, lo que se termina de definir en estas horas es la meta de déficit fiscal para 2023. El organismo pretende que la misma sea de 1,5% del PBI, y Massa no se mueve del 1,9%.

«Vamos a estar en un camino de mantenernos en programa y acuerdo con el Fondo, pero defendiendo el interés de Argentina. Que uno tenga capacidad de diálogo no significa que no tiene firmeza y no puede tironear el interés nacional«, sentenció Massa en este sentido.

Durante la charla amplió el concepto y manifestó que «cuando planteo ‘paguémosle al Fondo y saquémoslo’ como en algún momento de la historia hizo Néstor Kichner, lo que pienso es que nuestro desarrollo no puede estar atado a la planilla de Excel de un burócrata». Fuerte, si se tiene en cuenta el momento que atraviesa la negociación, y cuando se especula con que el anuncio del nuevo acuerdo sería inminente.

«Pretendemos como argentinos que las decisiones tengan que ver con la realidad argentina». Sergio Massa, ministro de economía

Para cerrar el análisis sobre el tramo final de la negociación, anticipó que habrá novedades en las próximas 72 Hs. Se especula con que el Massa viajaría a Washington mañana. «Pretendemos como argentinos que las decisiones tengan que ver con la realidad argentina. Cuidar a los jubilados, el nivel de empleo, las asignaciones, la educación y la obra pública. No queremos resignar el rol del Estado en términos de equilibrador de las relaciones sociales», explicó.

Anticipó además una medida que afectará directamente al comercio exterior. «Tenemos un problema con los exportadores que no traen las divisas al país, y que a la vez importan y toman las divisas del Banco Central», advirtió el ministro. Al respecto indicó que los exportadores que no estén al día con las liquidaciones de divisas, no tendrán acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

«Lo que no puede pasar es que exista un abuso ante la decisión económica de tener competitividad cambiaria para sostener los niveles de producción», agregó.