Muerte del soldado en Zapala: al juez «le molesta que lo hayamos expuesto» e impuso secreto de sumario

El juez federal Hugo Greca volvió sobre sus pasos. Ya no hay libertad para ver su investigación sobre la muerte del soldado Pablo Córdoba como la había apenas unos días atrás, cuando decidió darle copia del expediente al Ejército Argentino. Ahora implantó el secreto de sumario, horas después de que el abogado de la familia de la víctima, Maximiliano Orpianessi, lo recusara por presunta parcialidad en favor de la fuerza armada.

La madre de Pablo, Natalia Uribe, fue quien reveló la novedad en una entrevista con diario RÍO NEGRO. Lo atribuyó a que «nosotros estamos hablando con la prensa, como si nosotros buscáramos entorpecer la investigación de la muerte de nuestro propio hijo».

«Puso secreto de sumario porque salimos en la prensa, le molesta que informemos a la sociedad, que esto haya tomado hasta estado nacional, le molesta que lo hayamos expuesto que no está haciendo su trabajo», agregó.

«Se nota el descontento del juez»

Según Natalia, «se nota el descontento del juez. La primera vez que lo vimos fue el día de la reconstrucción (la muerte ocurrió el 1 de junio, la reconstrucción se hizo el 7 de julio) y nos aconsejó a Juan José (el padre de Pablo) y a mí que no participemos. Pero nosotros estuvimos igual».

«Después que terminó nos dijo que iba a estar en el juzgado hasta las 12, si queríamos hablar con él. Yo dije que vaya nuestro abogado. Me pareció que tenía una actitud tan soberbia que no me sentía en condiciones de hablar», agregó la mamá del soldado de 21 años.

Las comunicaciones entre el juez y el Ejército

Por otra parte, Natalia confirmó que los altos mandos del Ejército «nos dijeron que tienen constante comunicación con el juez».

Detalló que «es muy fuerte que una persona que tiene tanto poder (en referencia al general Hugo Tabbia, jefe del Ejército en Neuquén) te diga que tiene constante comunicación con otra persona (el juez Greca) que tiene tanto poder, que es la que está manejando la causa de mi hijo. Es muy fuerte».

«A Juan José lo trató como a un delincuente»

Natalia agregó que «creí que íbamos a recibir otro trato, un trato digno, respetuoso. El lunes fuimos a declarar, y yo desde el pasillo escuchaba cómo le hablaba a Juan José, y me dio tanta impotencia… El juez lo trató como a un delincuente. ‘¿Y qué más, y qué más quiere? ¿Y eso nomás te pasó?’ le decía Greca. No podés. Se tiene que ubicar en su rol de juez».

Remarcó que «mandarnos la ambulancia fue el golpe más bajo que podrían habernos dado», Se refirió a que el Ejército les ofreció un vehículo oficial para movilizarse, y les envió la ambulancia en la cual trasladaron a su hijo agonizando desde el cuartel hasta el hospital.

Por otra parte, Natalia dijo que el juez dispuso una prohibición de acercamiento para el personal militar a ella, a Juan José y a la hija de ambos.

En el caso de su exmarido, que vive dentro del cuartel, también ordenó rondines policiales cada dos horas.

Por último, anunció que este jueves a las 11 habrá una movilización para pedir justicia. Saldrá desde el Puesto Roca y marchará hasta la sede del juzgado federal.