El cierre de una pesquera de San Antonio Oeste evidenció la crisis económica y laboral del sector

Setenta trabajadores pesqueros se quedaron sin empleo tras el cierre de la planta Perla del Este, ubicada en el Puerto San Antonio Este, a 60 km de San Antonio. La situación preocupa porque en el resto de la localidad sólo quedó activa una firma que da trabajo formal a sus empleados, pero no está tomando gente debido a la fuerte crisis que atraviesa el sector, aquejado por la falta de recurso a causa de la sobreexplotación marítima.

Otra pesquera ubicada en el cruce de las rutas 3 y 251 funciona mediante la labor de una cooperativa, por eso su funcionamiento no es tenido en cuenta por el gremio que nuclea al personal que procesa las capturas (el Sindicato de Industrias de la Alimentación-Stia-), que aspira a que las fuentes laborales que se habiliten sean dentro del esquema formal.

“Estamos alarmados, por los compañeros que quedamos sin trabajo pero también por el contexto. La otra planta con personal contratado (Río Salado) tiene cerca de 150 trabajadores, pero no está incorporando gente porque no hay pescado. La merluza no está saliendo como antes, y, de hecho, para que ellos sigan activos, tiempo atrás se permitió que esa empresa trajera capturas de otro lugar para procesar en su planta”, manifestó Marcos Gutiérrez, el delegado que representa a Perla del Este dentro del Stia.

Gutiérrez vive en la incertidumbre junto con el grupo desempleado, ya que el empresario Carlos Matas (el titular de la pesquera portuaria) no les mandó los telegramas de despido, aunque anunció su intención de cerrar la firma y de abonarles sólo la mitad de sus indemnizaciones.

Las dudas

“Nosotros podemos tomar la decisión de considerarnos formalmente despedidos debido a que el empresario no cumplió con el pago de las quincenas. Pero lo que queremos es que le quiten los permisos de pesca, porque sospechamos que puede estar planeando una maniobra para dejarnos en la calle, y después pretender reabrir la planta con gente a la que le ofrezca trabajar en la informalidad, creando una falsa cooperativa, que juegue con la necesidad de todos nuestros compañeros”, dijo el gremialista.

Los operarios ocuparon pacíficamente las instalaciones. No descartan retomar las medidas de fuerza si no tienen respuestas. Foto Archivo.

Hasta el momento la Provincia, a través de un aporte del Ministerio de Producción y Agroindustria, cubrió las quincenas que el personal tenía que cobrar. Lo hizo mediante un depósito que hizo efectivo días atrás. Sin embargo el hecho de que los obreros no estén formalmente desempleados está impidiendo que se habiliten los trámites para que cobren el seguro de desempleo, y también las gestiones para empezar a exigir sus indemnizaciones.

“El gremio tiene un abogado que está ocupándose del tema. Pero obviamente que es un momento de mucha preocupación. Porque el empresario quiere cerrar y no aceptó ningún beneficio que intentó ofrecerle la Provincia, y no sabemos cuánto podrá demorar la aparición de una nueva firma que quiera hacerse cargo de la planta, pese a que hay rumores de que podría existir en Puerto Madryn una empresa interesada” aseguró Gutiérrez.

Mientras tanto, siguen las instancias de abordaje entre la Provincia, el gremio y el empresario.

“El lunes tendremos un nuevo encuentro en la sede de la cartera de trabajo de Viedma. Estamos agotando las instancias, pero el titular de la pesquera se mantuvo firme en su intención de cerrar. No es un momento fácil.

El Estado absorbió el pago de los salarios, pero la situación sigue igual, porque la gente está inactiva” explicó el delegado de trabajo de San Antonio Facundo Lasalle.

Además expresó que iniciaron un sumario administrativo para la empresa Perla del Este debido al incumplimiento, que derivará en una multa.

“Veremos cómo sigue evolucionado el tema desde lo administrativo, pero la situación es crítica” consideró el funcionario provincial.

Los 70 trabajadores que perdieron su fuente de ingresos tras el cierre de la empresa pesquera Perla del Este podrían volver a encabezar una medida de fuerza como la que mantuvieron por una semana, en la que protagonizaron una permanencia pacífica en las inmediaciones de la firma, que está ubicada en el Puerto San Antonio Este.

Esa protesta empezó el día en el que el empresario Carlos Matas aseguró que no tenía intenciones de seguir con la actividad de la pesquera. Y se desarticuló cuando la Provincia, a través de sus autoridades, se comprometió a asumir el pago de las quincenas caídas, algo que ya efectivizó.

“El tema es que no queremos que Matas siga con los permisos de pesca activos, porque eso le daría la posibilidad de especular y reflotar la planta apelando a la modalidad de trabajo en cooperativa, aprovechándose de la necesidad de los trabajadores”, dijo Marcos Gutiérrez, el delegado que representa a la pesquera dentro del Sindicato de Industrias de la Alimentación (Stia).

Encuentro en Viedma

“El lunes participaremos de la reunión que se llevará adelante en la cartera de trabajo de Viedma, y después se analizará con nuestros compañeros si se retoman las medidas de fuerza”, aseguró el gremialista al evaluar la crítica situación que atraviesan los empleados.

San Antonio Oeste: la pesca de merluza y las dudas para el futuro de la actividad

La escasa extracción de merluza en el Golfo San Matías es un tema que golpea a la actividad, que tiene a esa especie como su principal recurso.

Recientemente se comenzó a trabajar en la articulación de algunas medidas que contribuyan a la recuperación del stock histórico de la variedad, pero ese proceso será complejo y seguramente demandará bastante tiempo. Los expertos, incluso, consideran que podría haberse afectado para siempre su abundancia, según algunos de los estudios.

“Esto no hubiera pasado con una política pesquera que hubiera hecho cumplir con las pautas que existen, que fijan la necesidad de establecer planes de manejo adecuados», aseguran.

En los últimos 5 o 6 años, con el arranque de la pesca del langostino, hubo una expansión inédita de la flota pesquera, que hoy está al doble de su proporción histórica, indicó el biólogo marino Raúl González.

Y en esta línea agregó que “esa fiebre incrementó el descarte de merluza, y atentar contra los juveniles de la especie nos trajo a esta situación”.