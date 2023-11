Sturzenegger, sobre el artículo de The Guardian contra Milei: «Son economistas exageradamente antiliberales»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el reconocido economista Adolfo Sturzenegger hizo un análisis de la coyuntura económica argentina y de los posibles escenarios tras el balotaje. Asimismo, indicó cuáles cree que deben ser los lineamientos del futuro programa macroeconómico y se refirió a Javier Milei. Su hijo, Federico Sturzenegger, suena como ministro de Economía en una eventual presidencia de Javier Milei.

PREGUNTA: ¿Ve factible reinstaurar un régimen de crawling peg tras el balotaje?

RESPUESTA: Tenemos dos momentos. Uno es el previo al inicio de la gestión del nuevo gobierno, y el otro es el posterior. Antes del 10 de diciembre no debería ser absolutamente necesaria una macro devaluación, y después del 10 todo dependerá de cómo se estructura el programa macroeconómico del nuevo gobierno. Si ese programa tiene solidez fiscal y externa, es suficientemente conocido y aprobado por los organismos internacionales, el sector privado y el sindical, se puede pensar en liberar la economía. La nueva gestión debería liberar, por 3 meses, todos los precios de la economía. El tipo de cambio nominal se podría liberar sin riesgo muy alto de una súper devaluación e hiperinflación porque habría un esquema que da una perspectiva de que se van a contraer los precios y de que va a haber exceso de oferta de dólares. Así la próxima gestión podría dejar que se reacomoden todos los precios relativos privados, mientras el sector público va acomodando sus propios precios, como impuestos, tarifas y combustibles, para iniciar en 3 meses un programa de estabilización de shock, congelando todos los precios públicos y el tipo de cambio nominal por 6 o 9 meses, mientras los precios privados quedan liberados.

P: ¿Considera que el dólar blue está relativamente caro?

R: La economía tiene un tipo de cambio real de equilibrio, no es fácil establecer cuál es ese nivel. El programa económico debería otorgarle al país la certeza de que lo macroeconómico se ordena definitivamente. Si queremos salir de una situación de pésima reputación internacional, fuga de capitales, altísimos pasivos financieros, hay que asegurar que el programa económico tiene como objetivo el superávit fiscal por varios años, no equilibrio fiscal. Hay eliminar todos esos pasivos, recuperar reservas de libre disponibilidad a niveles de U$S 100.000 millones, y darle un fuerte sesgo exportador a la economía. Las retenciones al sector pampeano deben ser cero, y debe haber reintegros al resto de los sectores exportadores del país, como las economías regionales.

P: ¿Qué trayectoria proyecta para la inflación en los próximos meses?

R: Es imposible que la inflación en octubre, noviembre y diciembre esté por debajo del 12% mensual. Tenemos que convencernos de una vez por todas que los precios no los vamos a controlar. A los precios públicos, llámense tarifas, los tiene que fijar el sector público coordinadamente con el sector privado. Nunca vamos a poder corregir los precios privados ni encontrar una estructura de precios relativos consistente con controles de precios, como precios cuidados o precios justos. Hay suficiente experiencia en Argentina con los distintos intentos de las últimas décadas y particularmente de la administración del propio Massa. Si los costos están variando es absurdo que se pretenda que no haya precios privados consistentes con eso. El sector privado tiene que recuperar su costo, es la ley de la economía de mercado.

P: ¿Qué opina del artículo de The Guardian, con críticas de economistas a las propuestas de Milei?

R: Dentro de la disciplina de la economía, a pesar del gran desarrollo científico que ha tenido, lamentablemente hay mucho ideologismo dogmático. Estos economistas son exageradamente antiliberales, no tienen otra chance dentro de su ideologismo dogmático que hacer la apreciación que hicieron. Yo voy a votar a Milei, porque creo que nos otorga la posibilidad de tener un ajuste de solvencia mucho más importante del que podría esperar del actual ministro de Economía. Tenemos que tener todos la precaución de dónde está el contenido objetivo y científico de los análisis económicos y dónde hay un componente ideológico dogmático. Dentro de ese grupo de economistas está el gran Piketty. Con el enorme respeto que hay que tener por economistas de la talla de él, creo que no se puede desprender totalmente de alguna introducción perversa de lo que yo llamo el ideologismo dogmático.

P: ¿Qué opina de la dolarización?

R: Tengo una visión muy holística. Argentina debería llevar a cabo en los próximos 4 años, y después, una tarea titánica. Llevamos 70 años de claro retroceso con relación al resto del mundo. Fracasaron los intentos populistas, los socialdemócratas y los liberales. Debemos buscar cuál es la causa común que ha causado esa transversalidad del fracaso. Cualquiera sea el esquema que tengamos en los próximos años, debe adoptar una estrategia macroeconómica central. Un componente de esa estrategia consiste en que el país busque en lo macroeconómico un aliado de altísimo poder para tener chances de concretar 4 años de recuperación clara de la economía. Ese aliado es el sector privado inversor competitivo. Hay que convocarlo para que la inversión privada se incorpore con niveles significativos al nuevo esquema económico, y no hablo de la inversión prebendaria o basada en altísimos subsidios. Argentina lo ha hecho en dos oportunidades en los últimos 70 años: en los primeros 7 años del régimen de convertibilidad, y entre el 2003 y el 2007 cuando la economía se hizo súper solvente en lo soberano y en lo externo. En ese lustro, la tasa de crecimiento de la inversión privada fue del 20,5% por año. Me he puesto a buscar si hay algún país que logró en 5 años aumentar la inversión a esa tasa, y no hubo un solo caso, en cualquier lustro del crecimiento económico moderno, con todos los milagros incluidos. Un país solvente no puede tener crisis de ningún tipo, en cambio un país súper insolvente como fuimos nosotros en los últimos 70 años, tiene crisis frecuentes de todo tipo. Esa es la causa esencial de nuestro retroceso relativo, no hemos podido convocar un nivel de inversión privada competitiva lo suficientemente alta.

PERFIL

Adolfo Sturzenegger

– Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), y Master in Economics por la Universidad de Harvard.

– Es académico de número en la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

– Es profesor titular de Teoría del Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

– Fue asesor en organismos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, y consultor en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Organización de Estados Americanos.

– Publicó, en economía, 4 libros y varios artículos.