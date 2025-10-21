Sumarán nuevos beneficios para jubilados y pensionados con el préstamo de 500 millones de dólares del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó ayer un préstamo de 500 millones de dólares destinado a mejorar la atención sanitaria de los jubilados y pensionados afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI. La medida fue confirmada por el Directorio Ejecutivo del organismo en Washington.

Según informó la entidad financiera, la operación busca optimizar las políticas de atención para enfermedades crónicas y el acceso a tratamientos oncológicos. Además, se apunta a ampliar la cobertura de servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y a mejorar la experiencia general de los afiliados con el instituto.

Los beneficios que sumará el PAMI

Con este programa se espera ampliar la cobertura integral para hipertensión, diabetes y enfermedad renal. También se proyecta reducir los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas en cáncer de mama y colon, y aumentar el acceso a cuidados para personas con dependencia. Casi 5,4 millones de afiliados se verán beneficiados por esta iniciativa.

Condiciones del financiamiento

El comunicado oficial detalla que el programa también promoverá el uso sistemático de la información generada por los sistemas institucionales para mejorar la gestión pública. El préstamo del BID cuenta con un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5 años y medio y una tasa de interés basada en SOFR.