Scott Bessent definió el swap como un «puente» económico para Argentina y aseguró que evitará otro «Estado fallido» en Latinoamérica

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, oficializó este martes en sus redes sociales el acuerdo de swap alcanzado con el Banco Central de Argentina. Bessent calificó el entendimiento como “un puente para un futuro mejor; no es un rescate”, buscando marcar distancia de los mecanismos tradicionales de asistencia financiera internacional.

.@POTUS @realDonaldTrump’s America First economic agenda has already provided over $2 trillion in tax cuts for middle class Americans, lower taxes and less red tape for small businesses, and the strength on the world stage to both counter our adversaries and support our allies.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 21, 2025

Según precisó el funcionario de la administración Trump, el acuerdo busca consolidar el programa de reformas impulsado por el presidente Javier Milei en su esfuerzo por revertir la profunda crisis económica que atraviesa el país.

En su cuenta de la red social X, Bessent detalló:

“El Tesoro norteamericano ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina. Los esfuerzos del presidente Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, una línea ideológica fuertemente cuestionada por la administración Trump en la región, son cruciales. Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate”.

«No queremos otro estado fallido»: Scott Bessent consolidó el apoyo económico a Argentina

El secretario del Tesoro de EE.UU. reiteró su «pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina» y enfatizó el interés estratégico de su país.

“No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, afirmó.

Bessent agregó que “el Presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental” y su “Administración apoya los actuales planes de reforma del Presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande”.

Este respaldo se enmarca en la visión de que el gobierno de Milei se ha dedicado a dejar atrás “políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente”.

La dura frase de Donald Trump sobre Argentina: «Está muriendo, está luchando por su vida»

Trump respondió con dureza a una periodista que le consultó sobre el posible beneficio del acuerdo para Argentina en desmedro de los agricultores estadounidenses.

“Argentina está luchando por su vida, señorita. Usted no sabe nada al respecto. Están luchando por su vida. Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que eso significa? No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”, sentenció el líder republicano.

Además, remató sus declaraciones explicando: “Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre… me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. Pero no hagas que parezca que les va muy bien. Se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo”.