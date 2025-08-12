Súper Miércoles: vencen $15 billones y el gobierno le pone tope a las Lecaps más cortas

Compulsa. El ministro de economía Luis Caputo y el secretario de finanzas Pablo Quirno, frente a una nueva pulseada con el mercado.

No es una semana cualquiera en materia económica y el miércoles se anticipa como una jornada clave. Ese día el Indec dará a conocer el dato de inflación correspondiente al mes de julio que se estima en torno al 2%, mientras que el mismo miércoles se licitarán letras en pesos por un total de $15 billones.

El desafío que enfrenta la gestión de gobierno es lograr renovar el grueso de esa deuda corta, evitando que la plaza se inunde de pesos que alimenten la compulsa ‘tasa versus dólar’. La última vez que hubo un vencimiento semejante fue el pasado 29 de julio cuando vencieron $12 billones de los cuales se renovó solo el 76,4%.

En esa licitación, la Secretaría de Finanzas que conduce Pablo Quirno debió convalidar tasas mensuales de hasta 4,28% mensual, muy por encima de la inflación, y pese a ello no logró el objetivo de renovar la totalidad de la deuda corta.

La incertidumbre generada por el desarme de las LEFI del Banco Central, el cuál significó el paso a un esquema agregados monetarios y tasa de interés endógena, sumado a los rumores sobre cambios en la política económica luego de las elecciones de octubre, hizo que buena parte de los tenedores eligiera «quedarse en pesos», lo que luego se tradujo en presión sobre el tipo de cambio.

No obstante, entre los tenedores de deuda corta que decidieron renovar en julio, el 68% optó por letras que vencen en las dos fechas de corte de agosto. Es decir que el grueso de los acreedores renovó pero eligiendo instrumentos de muy corto plazo que no hacen más que engrosar los vencimientos del mes siguiente, postergando la incertidumbre a lo sumo por 30 días más.

Los vencimientos de deuda corta en pesos de agosto, ascienden a un total de $29 Billones. El objetivo del equipo económico no solo es renovar el grueso de esa deuda, sino trasladar al menos la mitad de la renovación hasta luego de las elecciones de octubre.

En efecto, el octavo mes del año es hasta el momento el que presenta la mayor carga de deuda corta en pesos, con los $15 billones que vencen el viernes 15 y los $8 billones que vencen el viernes 29. Gran parte de esa deuda se trasladará este miércoles 13 a los vencimientos de los meses subsiguientes.

En ese marco y habiendo dejado atrás la convulsionada segunda quincena de julio, el equipo económico que conduce Luis Caputo busca evitar esta semana un escenario similar de volatilidad y al mismo tiempo, alivianar la carga de los tres vencimientos previos a las elecciones: viernes 12 de septiembre, martes 30 de septiembre y viernes 17 de octubre.

A tal fin, la decisión de la Secretaría de Finanzas es que de $15 Billones que se licitarán este miércoles la renovación a plazos cortos no supere el 50%. Para ello, estableció montos máximos para la suscripción de los instrumentos que vencen en septiembre.

A saber, para la LECAP que vence el 12 de septiembre (S12S5), el límite de suscripción es $3 billones, mientras que para la LECAP que vence el 30 de septiembre (S30S5), es de $4 billones. Además, el llamado a licitación no incluye LECAPs para el vencimiento del 29 de agosto, ni BONCAPs para el 17 de octubre.

Un par de horas después del anuncio realizado por el secretario de finanzas Pablo Quirno a través de su cuenta de X, se agregaron tres instrumentos más a la licitación, de tasa variable (TAMAR) y con vencimientos el 11 de noviembre (M10N5), el 16 de enero de 2026 (M16E6) y el 13 de febrero de 2026 (M13F6).

Por último y en relación a los instrumentos dollar linked, los cuales prácticamente no tuvieron demanda en la compulsa de julio, la licitación de este miércoles ofrecerá bonos atados al tipo de cambio, pero con vencimiento en febrero de 2026.