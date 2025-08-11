Inflación: qué alimentos subieron por el impacto del dólar en julio, según los expertos

La inflación en el sector de alimentos y bebidas se aceleró durante la primera semana de agosto, en un contexto marcado por la suba del dólar oficial, que avanzó 14% en julio. Pese a que analistas coinciden en que el traslado de esta volatilidad a los precios de las góndolas fue “acotado y heterogéneo”, las consultoras privadas registraron un impulso en los costos, con aumentos en productos clave.

De acuerdo con un relevamiento de LCG difundido por Infobae, la inflación en alimentos y bebidas fue del 2% en la primera semana de agosto. Esto representa un significativo repunte, ya que marca el nivel más alto desde la tercera semana de mayo y sucede después de cuatro semanas consecutivas de desaceleración.

Los incrementos más pronunciados en la primera semana de agosto, luego de la suba del dólar, fueron:

Verduras: 5%

5% Carnes: 3,9%

3,9% Frutas y productos de panificación, cereales y pastas: 3,1%

Por otro lado, hubo bajas en productos lácteos y huevos (-2,2%) y aceites (-2,1%).

El análisis de las consultoras sobre la inflación y la suba del dólar

Según informó el medio Infobae, la consultora Analytica registró una variación semanal del 0,3% en los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires, lo que lleva el promedio de las últimas cuatro semanas a un 1,6%. Para el nivel general de precios, estiman una suba mensual del 1,8% durante agosto.

En tanto, la medición de Equilibra arrojó una inflación del 1% en la primera semana de agosto, la más alta para un inicio de mes desde marzo. Sin embargo, en esta consultora destacaron que el «pass-through» (traslado a precios) de la suba del tipo de cambio oficial fue menor en alimentos y bebidas que en otros bienes con un alto componente importado, como autos o productos de limpieza.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina señaló que el precio de la carne, un factor de gran peso en el IPC, no ha reflejado completamente el aumento del dólar. Según sus datos, el precio del novillo trepó solo 6% desde la primera semana de abril, mientras que el dólar oficial subió 25% en el mismo período.

Las proyecciones para agosto, según las consultoras, se ubican entre el 1,9% de EcoGo y el 2% a 2,5% de Equilibra, lo que confirma una tendencia de aceleración respecto a meses anteriores.

Qué dijo Javier Milei sobre la suba del dólar y la inflación

En este contexto, la Oficina del Presidente Javier Milei publicó un extenso mensaje en la red social X, donde el mandatario expuso su visión sobre la inflación. Para él, los recientes movimientos del dólar no son la causa de la suba de precios y destacó la relevancia de la política monetaria.

«Para que haya inflación es necesario que haya por parte del Banco Central una convalidación monetaria. Puesto, en otros términos, si no hay convalidación monetaria el nivel de precios no cambiará y todo es una cuestión de precios relativos”, indicó el texto.

En su conclusión, Milei sostuvo que la inflación será derrotada manteniendo el equilibrio y el superávit fiscal, en un contexto de no emisión monetaria, reafirmando el enfoque económico de su gestión.