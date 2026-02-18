Superávit fiscal 2026: Luis Caputo anunció que el Gobierno arrancó el año con saldo positivo

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Gobierno Nacional inició 2026 con superávit financiero de $1.105.159 millones, equivalente al 0,1% del PBI. El Ministerio de Economía ratificó la política de ancla fiscal tras dos años consecutivos con resultado positivo en las cuentas públicas.

De acuerdo a lo publicado, el resultado se explicó por un superávit primario de $3.125.737 millones y pagos de intereses de deuda por $2.020.578 millones. El funcionario precisó que el desempeño responde al esquema de disciplina fiscal sostenido desde 2024.

Superávit fiscal y ancla fiscal: los datos que difundió Economía

“Enero y julio son los meses de mayores pagos de intereses en términos relativos al resto de los meses del año, dados que opera el vencimiento de los cupones de intereses de los títulos Bonares y Globales”, explicó Caputo al detallar el impacto de los vencimientos.

La cartera económica indicó que el superávit primario fue de aproximadamente 0,3% del PBI. También señaló que los ingresos totales del SPN crecieron 30,8% interanual y alcanzaron los $14.517.258 millones en enero.

Los recursos tributarios aumentaron 21,6%. El informe oficial atribuyó la variación a Ganancias (+28,5%), aportes y contribuciones a la Seguridad Social (+27,3%), débitos y créditos (+27,1%) e IVA neto de reintegros (+16,4%), mientras que los Derechos de Exportación cayeron 21,5%.

El Ministerio de Economía destacó el crecimiento de los ingresos tributarios y el resultado primario.

“Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025”, indicó el Ministerio de Economía.

Subsidios, gasto público y transferencias: cómo impactaron en enero

El Palacio de Hacienda también mencionó ingresos por licitaciones de las centrales hidroeléctricas del Comahue. “Sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario hubiera sido de $2.085.834 millones y el superávit financiero de $65.256 millones”.

El gasto totalizó $11.391.520 millones, con una suba de 31,5%. Las prestaciones sociales sumaron $7.400.741 millones (+30,4%) y las remuneraciones $1.582.285 millones (+11,5%). El gasto primario se redujo 0,7% interanual en términos reales.

Las transferencias corrientes alcanzaron $3.621.251 millones, con un incremento de 34,2%. Los subsidios económicos se ubicaron en $1.067.175 millones, con una suba interanual de 155,1%, impulsada por energía (+285,7%) y transporte (+22,6%).

“El Ministerio de Economía continuará asegurando el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico y condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento de la economía argentina. El orden fiscal ha permitido devolver recursos al sector privado, en la forma de baja de impuestos, por 2,5% del PIB desde el inicio de la actual administración”, afirmó Caputo.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas