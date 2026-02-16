Luis Caputo cuestionó la falta de apoyo de empresarios a un punto clave de la reforma laboral

Tras obtener la media sanción en el Senado, el Gobierno busca acelerar la aprobación definitiva de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. En medio del impulso legislativo, el ministro de Economía, Luis Caputo, blanqueó su malestar con el sector empresarial por lo que consideró una falta de respaldo público a los beneficios que la ley otorga a las compañías.

El contrapunto se dio a través de la red social X (ex Twitter). El titular del Palacio de Hacienda se hizo eco de una publicación que analizaba el régimen de incentivo a la formalización laboral, el cual contempla una drástica reducción de impuestos al trabajo para las nuevas contrataciones.

«Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema», enfatizó Caputo.

Y remató su queja con un mensaje directo a las organizaciones patronales: «Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!».

Cargas patronales: la postura de la UIA de la reforma laboral

Pese al enojo del ministro, desde el sector industrial ya habían dado su visto bueno. Según consignó Clarín, días antes del descargo de Caputo, la Unión Industrial Argentina (UIA) había emitido un comunicado respaldando la media sanción y destacando 13 puntos de la ley.

En ese documento, la entidad fabril mencionó explícitamente el tema que reclama el ministro: «Se incorporan regímenes de incentivo a la formalización laboral, reducción de contribuciones para nuevos contratos y otros instrumentos orientados a bajar el costo no salarial. Estas medidas apuntan a estimular la creación de empleo».

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) optó por el silencio tras la votación en el Senado. Si bien inicialmente elogiaron el proyecto, mantuvieron tensiones por las modificaciones introducidas durante el debate en el recinto, específicamente por el artículo que estableció un tope del 0,5% de los salarios a los aportes obligatorios hacia las cámaras sectoriales.

Mientras tanto, el reclamo público de Caputo no tardó en generar reacciones. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, salió a respaldar en términos generales el avance legislativo, pero lanzó una dura advertencia sobre el contenido real del proyecto.

En declaraciones con Radio Mitre, Weiss reconoció que se avanza en aspectos como el «banco de trabajo» y las «vacaciones», y que se corrige el cálculo de las indemnizaciones que «se había desviado».

Sin embargo, bajó el tono de celebración que exige el Gobierno: «Esta es una reforma absolutamente parcial de una vieja ley laboral. Si uno habla de leyes laborales, son infinitamente más amplias y profundas».

Weiss detalló que según su criterio «es una reforma que nace vieja» y alertó sobre la velocidad de los cambios tecnológicos que el proyecto omite: «Expertos dicen que entre uno y tres años se van a perder el 50% de los empleos de cuello blanco. No estamos analizando en profundidad las consecuencias de esa irrupción».