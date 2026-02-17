El voto libertario en Neuquén a favor de la reforma laboral y la punibilidad a partir de los 14 años

«Mi voto es favorable», resumió el diputado nacional por LLA, Gastón Riesco al explicar el respaldo al gobierno nacional a las dos polémicas leyes que están en condiciones de votación en la cámara de Diputados de la Nación esta semana tras la media sanción en el Senado. Junto con el senador Pablo Cervi estuvieron este domingo en el Deliberante de Neuquén, en la apertura de sesiones legislativas.

La senadora nacional por Comunidad Julieta Corroza, también asistió al inicio del ciclo legislativo de la ciudad capital junto con el gobernador Rolando Figueroa y parte del gabinete provincial, pero se retiró del recinto legislativo sin hacer declaraciones sobre la actualidad en el Congreso Nacional.

La diputada nacional Nadia Márquez (LLA) había confirmado presencia en el área de protocolo, mientras que la diputada nacional Karina Maureira (Comunidad), envió una salutación al Deliberante y se excusó de participar de la apertura por compromisos de agenda. Otra de las ausencias fue la del ex gobernador Jorge Sapag (MPN), visitante habitual en el inicio de sesiones de la ciudad.

Por primera vez desde que se legalizó el partido del intendente de Neuquén, Mariano Gaido (Primero Neuquén), la militancia se acercó con banderas en colores blancas y letras azules y sus anversos (azules con letras blancas), tanto en el recinto como en las puertas del Concejo, donde permanecieron ruidosamente desde las 8 hasta cerca del mediodía, en la calle Leloir.

El partido de Gaido «Primero Neuquén» logró reconocimiento en 2025 y el domingo se manifestó frente al Concejo (foto Oscar Livera)

Riesco y Cervi sobre la actualidad en el Congreso Nacional

«Con el acompañamiento y el consenso que se logró en el Congreo para llevar adelante las leyes en este corto plazo por la ley penal juvenil y la reforma laboral, seguramente sesionaremos en esta semana después de la media sanción en Senadores. Así como fue el avance y el apoyo en el resto de las reformas y las leyes que se proponen desde el Ejecutivo, desde el gobierno de Javier Milei, creo que no será diferente con la reforma laboral para sacar de la informalidad a alrededor del 44% de las personas que están trabajando en negro».

El diputado nacional Gastón Riesco en la apertura de sesiones de Neuquén capital (foto Oscar Livera)

¿Vuelven atrás con algunas de las modificaciones realizadas a último momento para conseguir consenso?



«Estamos en la generación de consensos y ver qué es lo mejor para la población en su conjunto, pero entendemos que todo lo que se propuso desde el Ejecutivo con el presidente Javier Milei, es clave para las reformas de fondo que necesitamos para hacer crecer la economía».

¿Cómo repercute en la región?

«Es clave para lograr las certidumbre en los empresarios y las personas que tienen que llevar adelante la contratación de personal», dijo Riesco.

Por su parte, Cervi dijo que «así como en el Senado se logró una mayoría amplia, en diputados estaría el número, se pasará por comisión y llevarla al recinto para poder avanzar con la modernización laboral, pero así como estuvo el número en Senadores estará en Diputados».

¿Hubo equivocación en las modificaciones realizadas en la madrugada al dictámen que se llevó al Senado?

«Las modificaciones son mínimas en 28 modificaciones, en otros casos como ganancias se prefirió pasar para más adelantes en una reforma tributaria más adelante donde se involucren las provincias, que es la instancia que sigue; estamos conformes porque se logró una ley que sostiene el espíritu y los objetivos buscados de aumentar el empleo. Las vacaciones es un acuerdo que tiene que haber entre empleador y el empleado, las licencias por enfermedad está generando algun ruido porque no fue del todo explicado y con la reglamentación se puede avanzar en explicar», sostuvo el senador.

¿En qué le servirá a la región esta reforma?

«Es una forma de dar previsibilidad a quien emplea. Permitirá bajar el riesgo país y abaratar el crédito. Es una forma de dar garantias y previsibilidad en cuanto a los costos, la ley dejaba muchos grises que terminaban judicializandose. No saca ningún derecho, da certeza de lo que corresponde al trabajador, da certeza a ambas partes para que se genere nuevo empleo. Neuquén es de las pocas provincias que ha incrementado el empleao privado, pero es por el movimiento de Vaca Muerta», dijo Cervi.

¿Cree que en Neuquén están dadas las condiciones para el encarcelamiento de jóvenes a partir de los 14 años?

Hay falta de infraestructura carcelaria, es un serio problema también con los mayores. Ahora se hizo alguna inversión, se podrían generar convenios con otras provincias, como San Luis que tiene disponibilidad de cárceles. A la par, la ley prevé que se generen instituciones. Tengo entendido que el ministro de seguridad de Neuquén estuvo con la ministra de Seguridad de la Nación, son temas que deberán resolver, pero básicamente es muy importante el paso que se está dando de que el que comete delitos de mayores tenga pena de mayores», justificó Cervi.