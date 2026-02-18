El BCRA compró más de 2.000 millones de dólares: el vencimiento clave que enfrenta en febrero 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó casi US$2.100 millones en compras desde el inicio del año, correspondiente a la fase cuatro del programa económico. A pesar de esto, no representó una buena noticia para el marco económico nacional.

El aumento en las compras no se tradujo en un aumento equivalente de las reservas en dólares, ya que buena parte de esas divisas se utilizaron para cumplir deudas y diversos compromisos externos para asistir al Tesoro.

Ante esta situación, el mercado fija sus Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), por un monto cercano a US$ 1.000 millones, previsto para el viernes 27, último día hábil de febrero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó que para 2026 los compromisos en moneda extranjera se afrontarían mediante nuevos instrumentos de financiamiento, lo que permitiría al BCRA acumular reservas en lugar de utilizarlas para cancelar deuda.

Las claves del BCRA para las obligaciones

A comienzos de febrero, además, el Central destinó US$ 827 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante la adquisición de Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que también afectó la posición de reservas. Esta situación refleja la presión de los pagos y el uso de las divisas compradas para cumplir obligaciones externas.

El propio funcionamiento del Bopreal, emitido para ordenar deudas comerciales con importadores en un contexto de escasez de divisas y restricciones cambiarias, será una prueba inmediata para la estrategia oficial. Los analistas señalan que cumplir con ese vencimiento sin desestabilizar el mercado cambiario será una señal clave de la capacidad de gestión del BCRA.

Fuentes del mercado también señalan que, aunque todo pago reduce las reservas brutas, el impacto sobre las reservas netas depende de la metodología de cálculo acordada con el FMI, un aspecto que el Gobierno negocia en la segunda revisión de su programa con el organismo. A su vez, se busca un “Waiver” para poder acceder a un desembolso pendiente con el Fondo por US$1.000 millones luego de no alcanzar la meta de reservas pactada para fines de 2025.