Supervielle refuerza su apoyo a las PyMEs con financiamiento internacional por US$ 270 millones

Banco Supervielle anunció la concreción de una operación histórica: una línea de financiamiento por hasta US$ 270 millones destinada a incrementar la disponibilidad de créditos para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo del país.

Se trata de la operación más grande que BID Invest ha realizado hasta ahora con una entidad financiera en Argentina, lo que reafirma la confianza en la solidez del banco, su estrategia y su acompañamiento permanente a este sector clave.

“Estamos muy entusiasmados con esta alianza porque refuerza nuestra estrategia focalizada en impulsar el desarrollo de las PyMEs como motor del crecimiento del país. Agradecemos a BID Invest por confiar en nosotros y sumarse a esta visión compartida”, expresó Gustavo “Paco” Manriquez, CEO de Banco Supervielle.

Los detalles de la operación

La estructura contempla dos tramos:

Tramo A : un préstamo de US$ 50 millones de BID Invest y otro de US$ 50 millones del JICA Trust Fund Achieving Development of Latin America and the Caribbean (TADAC), administrado por IDB Group junto a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Ambos tendrán un plazo de 3 años y tasa fija.

: un préstamo de de BID Invest y otro de del JICA Trust Fund Achieving Development of Latin America and the Caribbean (TADAC), administrado por IDB Group junto a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Ambos tendrán un plazo de 3 años y tasa fija. Tramo B: préstamos por hasta US$ 170 millones, que podrían ser financiados por inversionistas institucionales mediante la venta de participaciones.

“Los fondos nos permitirán ampliar el acceso al crédito de más largo plazo, con especial foco en aquellas empresas que integran cadenas de valor vinculadas a economías exportadoras. Este respaldo reconoce no solo nuestro compromiso con el sector, sino también a nuestra propuesta de valor integral basada en innovación digital, atención cercana y especializada e inclusión financiera, para que cada vez más empresas puedan crecer, competir y proyectarse al mundo”, agregó Manriquez.

Supervielle es un banco de origen familiar con más de 1,3 millones de clientes activos y una red de 130 sucursales en todo el país. Combina la experiencia y respaldo de una entidad con historia con la innovación digital, a través de canales multicanal como WhatsApp con inteligencia artificial generativa y un hub de atención virtual.

BID Invest es un banco multilateral de desarrollo que financia proyectos sostenibles en América Latina y el Caribe. Con una cartera de US$ 21.000 millones en activos y más de 440 clientes en 25 países, ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría para maximizar el impacto económico, social y ambiental en la región.