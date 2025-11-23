Tengo pesos o dólares para invertir ¿y ahora qué compro?

Oportunidades. Las que aparecen con el nuevo escenario de estabilidad tras el triunfo oficialista en las elecciones legislativas de medio término.

Nueva incertidumbre desbloqueada. En el plano local veníamos de dos meses de ‘sin sentido’ en la valuación de los activos. El riesgo país hundiendo el valor de los bonos a los rojos más profundos tocando máximos en 1.495 puntos básicos.



Esta semana, con un riesgo país en torno a los 650 puntos, llegará la novedad de que los Bancos Internacionales recalcularon y el monto del préstamo para acompañar a Argentina sería menor. Una razón que no miraban los ultra optimistas: una corrección o crisis internacional recalibra todas las mesas de dinero a nivel global. Y eso siempre complica a un país endeble como el nuestro.



Miremos puertas adentro. En estos últimos dos días, el panorama económico en Argentina se movió con varias novedades:



1) Inflación y tasas locales: La inflación sigue arriba del 2% mensual, y el BCRA decidió no emitir más pesos para sostener el dólar, lo cual está estabilizando un poco el tipo de cambio que se mueve en torno a los $ 1.450. Las tasas de plazos fijos en pesos andan entre el 24% y 30% anual, con tendencia a la baja.



2) Nueva baja de tasas simultáneas: El BCRA decide bajar dos puntos más (de 22% a 20%) y las tasas de caución se operan a menos de 19%. A su vez subieron Duales y bonos CER en toda la curva de bonos en pesos.



3) Acciones Argentinas: sumidas en el humor del mercado internacional, los ADR´s y el índice Merval recortan al final de la semana una tendencia al alza sostenida desde las últimas elecciones. Volvemos a los precios de los activos más importantes de enero de este año. ¿Será momento de recalibrar carteras?

Hay un revés en las expectativas: el préstamo de US$ 20 mil millones que se negociaba con bancos privados, se redujo a U$S 5 mil millones.



En el plano internacional, Argentina no es el centro del debate global (aunque muchos así lo crean). El caso argentino un tema que interesa más que nada por la velocidad de los acontecimientos, en medio de una gran incertidumbre sobre la valuación global de los activos más significativos del mercado. Hablamos del reajuste de valuaciones de las Big Tech o de las dudas que genera la IA en su poder para seguir generando negocios y aportar valor.



En este escenario es que nuestro país intentará regresar este verano al financiamiento mediante el acceso al mercado voluntario de deuda. Ya sea para rollear la existente o para reforzar las Reservas. Osea, no hacerlo mediante la compra local (acumulación por parte de compras) sino hacerlo mediante financiamiento externo.



En este sentido hubo un revés en la expectativa de préstamos internacionales: el famoso préstamo de US$ 20 mil millones que se negociaba con bancos privados como J.P. Morgan, finalmente se redujo a US$ 5 mil millones y se suspendió la idea del gran crédito. Esto deja a Argentina sin esa inyección de fondos y obligará a la administración Caputo a buscar alternativas.



El fantasma de que una mala noticia internacional nos complique el panorama local se activa. Un préstamo no aprobado, una suba del riesgo país o un cambio en el humor internacional puede desarmar expectativas ultra optimistas.

En este escenario ¿Qué deberíamos mirar quienes tenemos que alocar capital de inversiones en nuestras carteras locales?



En una apuesta agresiva, podemos tomar los bonares (AL35, AE38, AL41) como una alternativa que sigue siendo atractiva para remunerar dólares a tasas por encima de dos dígitos.

Hay oportunidades en bonos locales, o activos internacionales que se están recuperando y otros activos que puedan aprovechar esta estabilización relativa.



Esta semana fue imposible encontrar en la deuda corporativa tasas interesantes. La pregunta es ¿porqué adquirir una ON de Banco Pcia de BsAs al 6.75% si puedo buscar activos internacionales que me paguen dividendos a través de la renta variable? Hay cedears de empresas sólidas que entregan pagos anuales.



En la renta variable existe revalúo de capital (pueden darme diferencia por la compra y venta del activo, cosa que los bonos corporativos difícilmente puedan darme), mientras que me entregan dividendos (flujo en dólares) por tener el activo en cartera.



Algunos ejemplos: PFE (Pfizer) otorga dividendos por 6,9% (para perfiles más moderados). Empresas como KO (Coca-Cola) o JNJ (Johnson & Johnson) tienen dividendos más bajos en torno al 2,7%. Son más estables y se adaptan más a una estrategia conservadora. Sumado a que la inversión en Cedears sigue siendo atractiva para bloquear pesos en cualquier movimiento sorpresivo del tipo de cambio.



No obstante la recomendación es no fijarse sólo en el % de dividendo ya que tendencia, cobertura, y salud financiera son clave. Es una buena forma de tener un portafolio sin tantas Obligaciones Negociables que hoy no suenan atractivas en tasas por debajo del 7% anual en dólares.



En Brasil tenemos Cedears mucho más atractivas en este sentido. Itaú tiene 8% con una apuesta agresiva sobre todo en un año preelectoral. Vale y Gerdau el 6%. La joya aquí es Petrobras Brasil que se encuentra por encima del 11%. Perfil agresivo en todos los casos.



Los dividendos no son una tasa fija. Es la parte de las ganancias que una empresa decide repartir en efectivo entre sus accionistas. Se paga generalmente por acción (ej.: USD 0,50 por acción). Puede ser trimestral, semestral, anual o extraordinario. Y además, no todas las empresas pagan dividendos: algunas reinvierten todo lo que ganan.



Con la corrección en los mercados internacionales y la noticia de que no llega el préstamo grande, el foco es qué activos están quedando a buen precio. Se pueden buscar oportunidades en bonos locales, o activos internacionales que se están recuperando y otros activos que puedan aprovechar esta estabilización relativa.